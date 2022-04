Nunca me buscó el fiscal Gertz para el caso Cuevas: Godoy

La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, afirmó que no existió ningún compromiso ni acuerdo al margen de la ley en el caso de la investigación por la muerte de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Dijo que todas las actuaciones de la institución a su cargo fueron objeto de revisión en juzgados, salas penales, juzgados de distrito, tribunales unitarios y colegiados hasta concluir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde los ministros otorgaron por unanimidad un amparo liso y llano para liberar a Alejandra Cuevas y Laura Morán.

Señaló que en su resolución del lunes pasado, ninguno de los ministros y ministras se refirió a que las autoridades hubiesen "fabricado un delito o manipulado la ley".

Godoy Ramos comentó que tampoco manifestaron la existencia de que las pruebas de cargo fueran falsas, que se hubieran obtenido ilícitamente o que hubiesen sido alteradas.

"En ningún momento estuvo influida (la investigación) por terceros ni por instrucciones al margen de la ley, repito, nadie influyó en la actuación del Ministerio Público. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su sesión del pleno, no señaló, en ningún momento, que existiera actuación irregular de esta Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

"Reitero, atenderemos lo que nos corresponda jurídicamente y esperaremos el engrose, es decir, el documento final y oficial de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación", puntualizó.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, la fiscal capitalina aseguró que el fiscal Gertz no la buscó para hablar sobre el caso de la muerte de su hermano, pero que tampoco ella estaría dispuesta a hacer un favor de ese tipo.

"El fiscal Gertz jamás me buscó para hablar sobre la muerte de su hermano, ni me enteré que haya buscado a alguien más, el Fiscal no sería capaz de pedir una cosa así, ni yo estaría dispuesta a hacer un favor de esa manera", le dijo Godoy a Ciro.

Indicó que Gertz Manero no se atrevería a pedir un favor de ese tipo ni ella se prestaría para torcer la ley.

"En ningún momento hubo una actuación dolosa", remarcó la fiscal de la Ciudad de México.

CONTEXTO DEL CASO GERTZ

La fiscal explicó que el caso inició con una denuncia, en 2015, en la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, donde los ministerios públicos encargados de la investigación determinaron, en dos ocasiones, que no existían pruebas suficientes para ejercitar acción penal contra ambas mujeres.

"Inconforme, el denunciante ( Alejandro Gertz ) solicitó por segunda ocasión el amparo y protección de la justicia federal, juicio de amparo que le fue negado, por lo que interpuso recurso de revisión, lo que ocasionó que el 29 de noviembre de 2017 el primer Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito concedió el amparo al denunciante y estableció, con precisión, los lineamientos para las actuaciones ministeriales y ordenó al Ministerio Público que recabara diversos testimonios, pruebas periciales en distintas especialidades, declaraciones de testigos y de las indiciadas.

"Y una vez realizadas las diligencias ordenadas, valorara todas las pruebas obtenidas y resolviera lo que en derecho procediera. El MP de la Fiscalía de Ciudad de México , una vez desahogadas las diligencias ordenadas por el tribunal federal, determinó ejercitar acción penal en contra de las indiciadas por la probable comisión del delito cometido en agravio de una persona", afirmó Godoy.

Precisó que la juez 67 penal del Tribunal Superior de Justicia capitalino consideró que con el caudal probatorio presentado, era suficiente para otorgar las órdenes de aprehensión y dictar auto de formal prisión en su contra.

Sin embargo, sostuvo que tanto la parte denunciante como las acusadas siempre hicieron valer su derecho de inconformarse con testimoniales y pruebas periciales, lo que les garantizó el derecho de tutela efectiva.

Incluso, recordó que las decisiones judiciales fueron favorables para todas partes en diferentes momentos, sin que se advierta alguna inclinación a lo largo del proceso.

La fiscal capitalina expresó su absoluto respeto por la decisión de los integrantes del alto tribunal constitucional.

AMLO PROMETIÓ PROTECCIÓN A ALEJANDRA CUEVAS

En conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a otorgar seguridad a Alejandra Cuevas, tras salir libre del caso vinculado al fiscal Gertz Manero.

El mandatario había celebrado la decisión de la Suprema Corte de liberar a Cuevas.

"Yo celebro que se haya tomado esa decisión por la Corte y creo que es la mejor manera de enfrentar las controversias", lanzó López Obrador.

"Ya di instrucciones hoy al secretario de Gobernación; Adán Augusto López Hernández para que establezca comunicación con ella, para que se le brinde toda la protección y el apoyo. La van a buscar directamente", apuntó.

"NO FABRICA CULPABLES NI DELITOS": FGJ-CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México afirmó que respeta la sentencia emitida por SCJN y que se rige bajo el principio de la búsqueda de la verdad.

"Presentamos pruebas, con bases en ellas, los juzgadores adoptan sus resoluciones, mismas que pueden ser revisadas, perfeccionadas o reconsideradas a lo largo del proceso penal", indicó en una ficha informativa.

La Fiscalía afirmó que "no obedece a intereses personales, no fabrica culpables ni delitos, ni genera acuerdos al margen de la Ley".

"Somos críticos de nuestro trabajo y no caemos en auto complacencias. Por el contrario, privilegiamos el análisis a fondo y revisamos las actuaciones que así lo requieran. Tras la resolución, atenderemos lo que nos corresponda jurídicamente".

