"Nuestra pasión nos sacó adelante": covid pone "contra las cuerdas" a la lucha libre

TOLUCA.-Su vida está en el ring, detrás de la máscara, en el aire y en las tablas, pero la pandemia de covid-19 lo puso contra las cuerdas, no sólo en lo físico, también en lo económico. Dragón de Fuego, presidente de la Liga de Luchadores Profesionales de Toluca, ha demostrado su destreza en el cuadrilátero por más de 20 años, nunca pensó que la pandemia seria el oponente más rudo.

Mientras se colocaba la máscara que resguarda sus emociones e identidad, la voz de Dragón de Fuego se quebró. Él y su esposa enfermaron de covid, dos de sus familiares fallecieron por la enfermedad. No ha sido fácil para ellos -reconoció-.

Cuando le dieron un diagnóstico positivo, las lágrimas no se hicieron esperar. Durante 15 días, el luchador de cuerpo robusto, estuvo contra las cuerdas. No podía respirar con facilidad, la fiebre no cedía, el dolor tampoco. Tras superar la enfermedad, que compartió con su esposa, se comprometió a vivir por sus dos hijos, por sus padres. Pero la tragedia aún no terminaba para su familia.

"A mi hermano también le dio, estaban al 50 por ciento sus pulmones, necesitó oxígeno pero, afortunadamente, el doctor dijo que gracias al deporte salió adelante. Para nosotros es una satisfacción grande que nuestra pasión nos haya salvado la vida y nos lleva a mejorar la vida. Mi hermano ya está en eso de regresar al ring, como yo me enfermé hace un año y, aunque pensaba que me iba a morir, ya puedo entrenar, dos horas y media al día".

De los 35 luchadores que conforman la liga de Toluca, 25 se enfermaron con la covid. Aunque no tuvieron bajas, al no tener ingresos y estar delicados de salud, tuvieron que buscar quienes les donaran despensas.

"Buscamos a algunos políticos para que nos ayudaran. Los compañeros estuvieron, algunos, muy graves, yo espero que ya se estén recuperando. Nosotros señalamos que hasta que estuviéramos en semáforo amarillo, tuviéramos las dos dosis de la vacuna anticovid, volveríamos a hacer funciones".

DE LUCHADORES A AMBULANTES

Debido a que en marzo 20 del 2020 se cancelaron todas las actividades con la Jornada Nacional de Sana Distancia, los eventos programados, por los que ya habían cobrado se suspendieron. La Liga de Luchadores Profesionales de Toluca tuvo que devolver el dinero recaudado y entonces, el viacrucis comenzó, en medio de la incredulidad y escepticismo, tuvieron que resignarse a resguardarse en casa.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el Estado de México tan solo entre marzo y mayo del año pasado se perdieron 59 mil 7 empleos formales, Toluca fue de las zonas afectadas pues en un año de pandemia se perdieron 19 mil 366 plazas laborales.

"Ha sido una época muy tremenda, ahorita algunos compañeros luchadores están como vendedores ambulantes en la Zona de la Terminal de Autobuses de Toluca, algunos otros se fueron a trabajar a las fábricas o se fueron a trabajar como taxistas. La pandemia te hizo cambiar todo, subimos mucho de peso, hicimos cosas que no eran de nuestro trabajo porque cerraron todo lo que conlleva deporte. Ahorita que se retoma todo con este semáforo amarillo, sentimos un respiro porque podemos hacer lo que más nos gusta y podemos llegar a gente como nosotros queremos: En el ring, con una buena función y para nosotros es un orgullo", comentó Dragón de Fuego.

Regresa la lucha libre a Toluca

EL REGRESO AL RING

El 16 de septiembre, La Liga de Luchadores Profesionales pudo regresar al cuadrilátero. De nueva cuenta la emoción corrió por sus venas, Rudos contra Técnicos celebraban el triunfo en un encuentro de tres caídas y sin límite de tiempo, contra la covid.

La risa de los niños, los gritos y hasta las "mentadas de madre", le dieron vida a este grupo de luchadores que apostaron máscara y cabellera a la prevención, le aplicaron la camaleonina al SARS-CoV-2. En el evento, no se permitieron personas sin cubrebocas pese a que era al aire libre, le rindieron homenaje a las víctimas de la pandemia con cada gota de sudor, cada caída, con cada rebote en las cuerdas.

"La Lucha libre es lo máximo, una bella señora que te exige demasiado, tiene nombre de mujer, está contigo, te absorbe, tienes que darle el respeto necesario a Doña Lucha Libre. Hace 20 años fui de los pocos que estuvo en la Arena Toluca, tuve muchos maestros de Lucha Libre como es el Dr. Caos, el Profesor Resplendor. Hace 10 años hicimos la Liga de Luchadores Profesionales porque queríamos hacer lo mejor, involucrar a la gente, que la gente participara. Hemos luchado en la CDMX, en el Valle de México... Ahora no podemos estar más que felices de regresar, con todas las medidas de protección, a lo que en verdad amamos".





REGRESA LA AAA A TOLUCA

A más de un año y medio sin presentaciones en la capital mexiquense, con un aforo limitado, como establece el protocolo de la pandemia en el Estado de México, la Triple A regresará a Toluca el 1 de octubre con figuras como Psycho Clown, Rey Escorpión, Hijo del Vikingo, Octagón Jr, Chessman y Taurus buscarán saldar cuentas después de disputar el máscara contra cabellera en Triplemanía.

El evento llena de emoción a luchadores y público, la pandemia, aseguran, les quitó hasta la risa pero es momento de darle conteo y demostrar que nada vence a la afición que no se cansa de gritar: "1, 2, 3, se acabó".









