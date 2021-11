Nosotros sí gobernamos con acciones: UNACDMX

Nosotros gobernamos con trabajo, fuera de la oficina y del escritorio, señaló el vocero de la Unión Nacional de Alcaldes de la Ciudad de México (UNACDMX) y alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, quien indicó que para dar resultados no se tiene que esperar a que se cumplan 100 días porque desde el primer minuto los nueve alcaldes han comenzado emprender acciones.

En conferencia de prensa seis de los nueve alcaldes que integran la organización presentaron un corte a un mes de haber asumido sus cargos, tiempo en el que, indicaron, se encontraron instalaciones en franco deterioro, personal que cobraba sin laborar, recursos en efectivo sin justificación, así como procedimientos administrativos que serán puestos en conocimiento de los órganos internos de control así como de la Contraloría.

Las y los alcaldes de Álvaro Obregón, Lía Limón; de Azcapotzalco, Margarita Saldaña; de Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano; de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe; de Tlalpan, Alfa González y Giovani Gutiérrez, de Coyoacán, dieron a conocer un corte de lo realizado a un mes de trabajo como titulares de las demarcaciones en donde destacaron las tareas emprendidas en servicios urbanos, desazolve, bacheo, atención a escuelas, obras, reparación y sustitución de luminarias, recuperación de espacios públicos como parques y andadores, entre otras cosas.

Giovani Gutiérrez, quien entregó la estafeta de la vocería de la UNACDMX a Mauricio Tabe, dijo: "Nosotros no estamos gobernando solo desde nuestro escritorio, porque un gobernante no puede estar en su escritorio y saber que ahí hay un bache, que ahí hay una fuga de agua, que falta una luminaria, independientemente de estar formando estructura y haciendo gobierno. Estamos saliendo a territorio. La importancia de la UNACDMX no es un tema de grilla, de estar señalando cosas, es un tema de resultados.

(Fotografía: Especial)

Hicimos énfasis a que no te vamos a fallar, en que la UNA es un grupo de alcaldesas y alcaldes que van a compartir experiencias. Aquí ya hay resultados al primer mes de gobierno" al tiempo que anunció una liga de fútbol interalcaldías, así como la visita de una orquesta sinfónica itinerante en colonias de las nueve demarcaciones para llevar arte y cultura a toda la comunidad.

Margarita Saldaña, de Azcapotzalco, anunció un avance sustancial en su programa de "Siete Días", el cual ha sido un éxito pues comprende los "Lunes Cívicos"; "Martes Vecinal"; "Miércoles Ciudadano"; "Jueves de Seguridad"; "Viernes de Reactivación Económica"; "Sábados de la Unidad" y "Domingo Cultural, Deporte y Tradiciones", además de que se pone especial énfasis en concentrar los esfuerzos en mejorar la seguridad de la demarcación.

Exigió aumentar el techo presupuestal para la contratación de Policía de Proximidad, ya que únicamente se cuenta una Policía "Intramuros" y policía en vía pública, la cual representa un número de 60 elementos contratados por turno, y denunció que la administración pasada no contempló la cantidad necesaria para el tema al destinar menos de dos millones de pesos a este rubro.

La Alcaldesa Lía Limón reiteró su llamado a la Jefa de Gobierno para que aumente el presupuesto en materia de seguridad para la demarcación y todas las alcaldías, en la misma proporción que cada una de estas lo aumentan. En Álvaro Obregón el siguiente año se duplicará el presupuesto de seguridad al pasar de los casi 200 millones a 500 millones de pesos, con lo que se incrementará un 30 por ciento la fuerza policiaca y en equipamiento. Lía Limón agregó que los resultados positivos en seguridad, son gracias a la coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El alcalde de la Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano, afirmó que los mandatarios de la UNA llegaron a reactivar gobiernos que no se sentían en la calle, en la seguridad pública, en obras públicas y aplicación de programas sociales. Dijo que en la Magdalena Contreras se encontró una nómina llena de aviadores, cerca de 300 personas que cobraban y no se presentaban a laborar, "afortunadamente nos hemos dedicado a hacer equipo con los trabajadores de base".

Sobre los gabinetes de seguridad, aseguró que en la alcaldía la mesa de seguridad se instaló desde el cuatro de octubre en la que participan las diversas instancias de seguridad del gobierno local y central y se realizan permanentemente en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo que no sucedía en la pasada administración.

Mauricio Tabe, de Miguel Hidalgo, convocó a los integrantes de la UNACDMX, como al resto de los los alcaldes y a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a acudir la próxima semana a la Cámara de Diputados para solicitar mayor presupuesto para la capital del país.

"Estaría convocando la siguiente semana a que pudiéramos ir a la Cámara de Diputados, invitando también a la Jefa de Gobierno a que nos acompañe, a los alcaldes que están en otras fuerzas políticas, a que vayamos juntos a hablar de lo que la Ciudad necesita, de lo que los vecinos necesitan", refirió.

También denunció la expropiación de inmuebles que le pertenecían a los miguelhidalguenses y que la administración anterior terminó cediendo al Gobierno de la Ciudad. "Es una práctica recurrente que cuando gobiernan ellos se les da por ceder los inmuebles que son de la comunidad y de los vecinos de Miguel Hidalgo para dárselos al gobierno de la Ciudad", acusó.

La alcaldesa de Tlalpan, Alfa González Magallanes, señaló que "en un mes el gobierno de Tlalpan ha hecho más que en los tres años de la administración anterior; hemos trabajado todos los días con fuerza y pasión para que Tlalpan resurja, nos encontramos con una Alcaldía deteriorada, en abandono", con rezagos históricos, con añejas demandas vecinales, con obras de presupuesto participativo que no se concluyeron, con grandes carencias en el suministro de agua y la mayoría de las luminarias de las calles en mal estado, denunció.

González Magallanes puntualizó que su gobierno es "cercano a la gente, de puertas abiertas y de trabajo coordinado con los pueblos originarios, respetando sus tradiciones, usos y costumbres y su autonomía". Destacó que se implementó una nueva relación laboral en la Alcaldía, también "de puertas abiertas con los trabajadores y los dirigentes del SUTGCDMX, "sacamos de las bodegas herramientas, uniformes, zapatos y diversos insumos que estaban guardados, almacenados" y se les entregaron para su mejor desempeño. Destacó que la seguridad es una acción prioritaria por lo que el cinco de octubre, se instaló el Gabinete de Seguridad en coordinación con el gobierno federal, "todos los días tenemos gabinete de seguridad".