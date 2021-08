"Nosotros no aumentamos los precios del gas porque sí”

Don Juan José sale seis días a la semana a vender gas, carga los cilindros y recorre las calles de Toluca. Mientras en otros lados del país, incluso del Estado de México las gaseras se mantuvieron en paro la semana pasada, en la zona occidente de la entidad la venta incrementó, el fin de semana hubo compras de pánico.

Ante la entrada en vigor de la regulación de precios del sector, que además marca un aumento para la zona de operación de Don José, los paros en la Ciudad de México y en la zona Oriente, el fin de semana hubo un incremento de ventas.

“Aquí trabajamos normal, desde que inició el problema así lo hemos hecho. El viernes y el sábado sí había quienes compraban más pero yo les dije que se esperaran, como puede subir, puede bajar. Mis clientes no me creían, sobre todo en precios, hasta tuve que llamar a mi central para que vieran que nosotros no aumentamos los precios porque sí”.

Para esta semana, para 30 municipios del Valle de Toluca el kilo tendrá un precio de 21.94 pesos y el litro de 11.85 pesos, lo que representa un incremento de 44 centavos por kilo y de 24 centavos por litro respecto a la semana pasada cuando él hidrocarburos se cotizaba en 21.50 pesos y el litro de 11.61 pesos.

“No va a haber desabasto, la empresa nos mandó un comunicado de que va a trabajar normal y ella nos respalda a nosotros”.

ES COMO SI FUERA OTRO ESTADO

En los municipios mexiquenses del Valle de México, la CDMX, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo, los gaseros no están contentos con los tabuladores ya que aseguran que no les dejan margen de ganancia en medio de la crisis que la pandemia ha traigo consigo. Incluso se teme que haya un nuevo paro si éste lunes no se llega a un acuerdo con la Secretaría de Gobernación de México.

Pero en el Valle de Toluca sumarse al paro está totalmente descartado. José reconoció que muchos vendedores del gas licuado de petróleo ponen sus precios, de ahí nace que no piensan sumarse a las acciones convocadas por otros gaseros.

“Yo les dije que no compraran de más porque no sabemos si va a subir a 300 por el de 10 kilos (cilindro) o va a bajar a 200, por eso les dije que no sé aceleraran, sí subió para esta semana pero ¿qué le podemos hacer? A mí me conviene que me compren todo lo que quieran pero me gusta cuidar a mis clientes”.

RECORRE LAS CALLES BUSCANDO VENTAS

Juan José lleva más de 10 años vendiendo gas LP en cilindros, cada vez –aseguró– es más difícil. La competencia entre empresas, el trabajo desleal de algunos y el avance de las energías limpias, han puesto en jaque al sector desde su perspectiva.

“Lo que queremos con más clientes, sí la hemos sufrido porque los calentadores solares nos han ido quitando ganancias, no lo podemos negar”.

Ese también es uno de los argumentos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP (Amexgas), pues además del riesgo de un incremento en el mercado negro del gas por la regulación de precios, también podría aumentar el desempleo en un sector que, de acuerdo con cifras de la organización, genera 700 mil empleos directos e indirectos.

Mientras todo se calma, o se encausa, Juan José va con su camión y sus cilindros por las calles de varias colonias del centro de la capital mexiquense, sin cansarse de escuchar la grabación que repite “El Gaaaaas” cada cinco minutos. Sabe que con o sin paro tiene que llevar comida a casa.

cmo