"Nos sentimos desprotegidos": médicos fuera de lista para vacuna covid

"A pesar de que somos quien atiende a esos pacientes, no nos consideraron para las vacunas covid. Nos sentimos desprotegidos", es la denuncia que hacen médicos residentes del Hospital General de Ecatepec "Dr. José María Rodríguez", quienes señalaron que ya se inmunizó a otros trabajadores que no entran al área covid.

El 5 de enero, los médicos residentes de este hospital entregaron una carta al personal de Enseñanza, a la Dirección y a Epidemiología para solicitar que se les incluya en las listas de vacunación contra covid-19, mientras tanto, no entrarán a área covid a manera de protesta. Sin embargo, no han recibido una respuesta.

"Nosotros somos personal de primera línea que entra a área covid, incluso entramos cuando estamos de guardia en tres turnos, muchas veces en el hospital no hay ni insumos ni personal adscrito, entonces nosotros somos los responsables", señaló una de las médicos residentes, quien pidió mantener el anonimato, en entrevista con La Silla Rota.

Relataron que el 24 de diciembre llegó un lote de vacunas al Estado de México y se enteraron que se aplicaron a médicos y personal de enfermería del hospital que no entran al área covid.

Cuando preguntaron a las autoridades cuándo les tocaría recibir la vacuna, por ser personal de primera línea, les dieron largas y sólo se limitaron a responderles que están en alguna de las listas que se enviaron, pero que no saben en cual y por eso no se los pudieron comprobar.

DENUNCIAN QUE TAMBIÉN FALTAN INSUMOS PARA PROTEGERSE

En el área de Medicina Interna de este hospital, que pertenece al Instituto de Salud del Estado de México, hay 12 residentes de medicina interna que ingresan al área covid. Actualmente dos de ellos están infectados del virus Sars-CoV2, ya que además de que no han recibido la vacuna, tampoco cuentan con el equipo de protección necesario.

Apenas este lunes falleció por covid un médico pasante de este hospital, Jorge Alejandro López Rivas, quien de acuerdo con sus compañeros tuvo que atender a pacientes sin cubrebocas, guantes y bata. Posteriormente fue forzado a seguir trabajando aunque ya estaba enfermo.

La muerte del médico pasante encendió las alertas en este hospital ubicado en el municipio de Ecatepec, una de las zonas de mayor contagios de coronavirus en el Estado de México.

"Nosotros nos sentimos desprotegidos, porque nos hemos dado cuenta de que realmente les importa más un número, cuando entregamos las guardias cuántos pacientes ingresaron de covid, cuántos fallecieron, cuántos están intubados, eso es lo único que les importa, números.

"Como médicos residentes nunca nos han preguntado qué les falta, cuando a veces hemos tenido guardias en las que nos quedamos solos, totalmente solos. Se nos hizo injusto porque nos dicen que supuestamente no se ha vacunado a nadie del hospital, pero no es cierto, sí conocemos gente que se ha vacunado y que a pesar de estar expuestos, no nos toman en cuenta", señaló la médico residente.

Explicó que cuentan con pocos insumos, que algunas veces tienen que reciclar un guante todo el día para llevar las muestras de covid al laboratorio. Además no tienen jabón, gel antibacterial ni toallitas para secarse las manos.

LAS AUTORIDADES DEL HOSPITAL FUERON EGOÍSTAS, CRITICAN

"En realidad no se preocupan por nosotros como médicos residentes. En área covid, solo hay un médico de base, y nosotros los residentes somos quienes nos encargamos de la atención de esos pacientes. Los directivos del hospital no se acercan al área para saber en qué condiciones laboramos, no hay insumos suficientes para el tratamiento de los pacientes y a pesar de ello, manejan política de cero rechazo", señaló otra médico residente del hospital, que también prefirió mantener su nombre en el anonimato.

Los residentes de este hospital sólo piden a las autoridades que se les tome en cuenta y se respeten sus derechos como trabajadores y como personas, pues continúan expuestos al virus, ya que se encuentran a tope con pacientes y otros en espera.

"Es egoísmo de las personas que están arriba, de decir yo ya me protegí. O sea si ellos no quieren entrar, bueno, pues vacunan al grupo que está enfrente, nosotros seguimos entrando y ellos siguen afuera, pero no, se vacunan ellos, y siguen sin entrar y no ven la manera de vacunarnos como residentes", expresó.

