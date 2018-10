''Nos sacaron como los peores criminales'', narran golpiza en ''La Puri''

Este fin de semana, un grupo de amigos denunciaron en sus redes sociales que fueron golpeados por el personal de seguridad del bar gay "La Purísima", en el Centro Histórico.

De acuerdo con la historia de los jóvenes, el altercado ocurrió luego de que "tocaron y movieron una bola de unicel que colgaba del techo" la madrugada del sábado 6 de octubre.

Según explicó Mauricio en Twitter, cuando el personal de seguridad se acercó, intentó sacar a uno de los jóvenes por mover la esfera de unicel y posteriormente comenzó a amenazar al resto del grupo de amigos.

Le dijimos que se tranquilizar que ya no lo íbamos a hacer pero que no era como para que se pusiera tan agresivo y en eso agarra a Leo por el cuello y lo empieza a arrastrar (estábamos arriba) así que lo empieza a arrastrar por las escaleras.

A Leo le lastimaron el pie y hubo un punto en el que no podía respirar. Fue muy preocupante, no puedo transmitirles el terror y la impunidad que vivimos.

¡Quería sacar a Leo porque movimos una bola de unicel de unos 20 cm con brillos! No llegó esa persona a decirnos que no lo hiciéramos, no llegó a llamarnos la atención, ¡llegó en plan ojete a amenazar a Leo!