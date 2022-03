"Nos quitaron el sustento", dicen trabajadores de mina clausurada en Toluca

Toluca.- Sus manos ásperas comienzan a tantear la tierra con desesperación, hace dos semanas "Jorge", como llamaremos por protección a un trabajador de la mina de La Loma, se quedó sin sustento tras un deslave al interior del predio donde extraían piedra para construcción.

El 9 de marzo, un desplazamiento en la mina ubicada en San Andrés Cuexcontitlán, al norte de Toluca, provocó que rocas de más de 500 kilos cayeran en un camión de carga, lo que dejó saldo de un trabajador lesionado y tres más con crisis nerviosa.

"Toda la vida he trabajado en esto, siempre hay accidentes, tengo más de 60 años y he visto muchos, pero nunca nos habían venido a clausurar o suspender, o lo que sea que hicieron con los sellos porque no nos explicaron.

"Esta mina no es de nadie, es de los bienes comunales y aquí cada quien trabaja y saca el día. Un viaje yo lo vendo en 800 pesos, pero no siempre hay clientes, de verdad, nos quitaron el sustento".

En la zona norte de Toluca las minas de materiales de construcción proliferan y lo hacen sin autorización de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem), los vecinos justificaron que es "por usos y costumbres", una traición que se hereda de generación y generación.

"Desde que yo iba a la primaria, en el 68, la mina ya estaba, de los hoyos sacaban la piedra y la vendían, ahora ya se ve más grande el hoyo. Nosotros le vendemos a todos, vienen de Toluca, Xonacatlán, Lerma, Ixtlahuaca..., por eso necesitamos volver a trabajar".

De acuerdo con "Jorge", son más de 10 familias las de dependen de la extracción de material, por lo que buscan ya un acercamiento con las autoridades para poder regresar a laborar.

LA CLAUSURA

El martes la Propaem dio a conocer que inspectores clausuraron la mina La Loma tras observar el camión de volteo que se encontraba bajo piedras, resultado de un desprendimiento de un talud, además de que el predio no contaba con la infraestructura necesaria para llevar a cabo dicha actividad.

"Al momento de la visita no se exhibieron las autorizaciones en materia de impacto ambiental, por lo que la procuraduría mexiquense determinó ejecutar la clausura de las actividades realizadas en el sitio".

De acuerdo con el artículo 2.270 del Código para la Biodiversidad del Estado de México, este tipo de incumplimiento a la normatividad ambiental es sancionado desde mil 250 UMAS, equivalente a 120 mil 275 pesos, hasta 55 mil UMAS, equivalente a 5 millones 292 mil 100 pesos.

SIN OPCIONES

Don "Jorge" no sabe hacer más que extraer piedra con un pico y teme que a sus más de 60 años no podrá comenzar de cero en otro lugar, en especial porque a esta mina llega caminando desde su casa.

"Ya a estas alturas ¿en dónde me van a contratar? Esto es todo lo que sé hacer, ojalá nos dijeran qué podemos hacer para que esto quede funcionando otra vez, es lo único que queremos, regresar a trabajar".

Debido a que no ha tenido ingresos en 10 días, también hicieron un llamado a las autoridades estatales y municipales para que se les apoye con una despensa pues el hambre los tiene sumidos en desesperanza.

(SAB)