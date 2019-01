"Nos mientan la madre como si fuéramos los culpables del desabasto"

SHARENII GUZMÁN 16/01/2019 08:29 p.m.

A nueve días de la escasez de combustible en la Ciudad de México, los despachadores de gasolinas también viven los efectos: malos tratos por parte de los clientes, esperas largas sin propinas, turnos maratónicos sin descansos, reclamos de automovilistas y advertencias de Profeco por vender en garrafones.

"Apenas el domingo que abrimos fue un caos. Se nos vino toda la gente. No tuvimos descanso hasta las 3:30 de la madrugada. Entramos a las 2 de la tarde. Todo el día y la santa noche. Estuvo muy pesado. La gente estuvo muy agresiva. Los formábamos y nos decían un poco groseros que porque un coche ya estaba adelante y bueno no los teníamos contentos", relató Rafael, un despachador.

En un recorrido realizado por LA SILLA ROTA se observó que este miércoles cada vez se restablece el servicio en las estaciones capitalinas, así como las filas de automovilistas se redujeron de manera notable. La gente esperó tan solo unos minutos para cargar el tanque, a diferencia de la semana pasada.

Sin embargo, todavía este miércoles hubo estaciones de servicio sin combustible. LA SILLA ROTA notó que cuando hay dos cercanas, una tiene y la otra no. Trabajadores comentaron que es por la sobredemanda y no porque no haya gasolina, ya que las pipas se tardan menos tiempo en llegar.

El secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Jesús Orta Martínez, informó en la conferencia de prensa matutina del gobierno capitalino que hay policías de manera permanente en las estaciones de servicio cuya tarea fundamental es proteger a la ciudadanía en las filas.

"Hicimos un muestreo en gasolineras de cinco zonas de la ciudad: sur, centro, norte, oriente y poniente. De una muestra de 51 mil 592 vehículos que cargaron gasolina en estas estaciones, de 6 de la mañana a 2 de la tarde de ayer, 35 mil 469 fueron engomado amarillo. Esto es 68 por ciento".

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum agradeció a la ciudadanía por atender al llamado de guardar la calma y acudir a las estaciones según el día y engomado. Reiteró que no se vende gasolina en bidones y reconoció que esta situación también se ha disminuido.

En tanto, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, reconoció que el abasto y distribución de gasolina en las entidades donde hay escasez, se regularizará en dos meses, ya que en ese tiempo se tendrá un "sistema alterno de transporte de combustible para no depender exclusivamente de los ductos".

"FUE UN CAOS TAMBIÉN PARA NOSOTROS"

Rafael comentó que durante los días de desabasto en la ciudad, la gente estuvo muy acelerada e intolerante.

"Les decíamos que solo cierta cantidad de gasolina les podíamos vender para que todos alcanzaran: hasta 500 pesos y se enojaban porque querían el tanque lleno. Algunos nos decían groserías y pues nos teníamos que aguantar, incluso hasta se les olvidaba darnos propinas, solo les importaba cargar", indicó.

En la estación de servicio ubicada en calzada de Tlalpan y Coruña este miércoles después de medio día no había gasolina, solo diésel. El despachador Erick Alexander aprovechaba para hacer corte de caja cuando llegó un señor en su taxi.

Se bajó de su vehículo, abrió la cajuela y dijo "quiero diésel", mostrando varios garrafones. Erick le contestó que no tenían permitido vender en bidones. El señor de inmediato mostró su molestia y pidió hablar con el gerente, quien le dijo que debido a la advertencia de Profeco, habían dejado de abastecer en envases de plástico.

"Muchos se pusieron bastante agresivos. Por ejemplo ayer en la noche, una señora cargó solo cuatro litros y que según no le subió la aguja de su tanque. Llamó a las patrullas y los policías me querían remitir al MP. Eso no fue nada, esta semana me mentaron la madre como si fuera el culpable del desabasto. En lugar de decir ´buenas tardes´, me decían ´chinga tu madre´", dijo.

En el tema de las propinas, refirió que cuando tuvieron gasolina les fue bien como despachadores. No obstante, hubo tres días que a pesar de que sí trabajaron como no hubo combustible no tuvieron ingresos extras.

Alejandro García, trabajador en una gasolinera, también percibió que en estos días la gente estaba prepotente y "muy acelerada", porque sentían que no alcanzaban combustible.

"Si me tocó uno que otro loco o borracho que decía que ya me había pagado y pues no era cierto. Esa vez, se acercaron los compañeros y como vio que me apoyaron, me terminó pagando y se fue".

El policía segundo, Rodríguez Tolentino, quien custodiaba la estación de servicio ubicada en calzada de Tlalpan y Viaducto, señaló que las gasolineras ya se están normalizando. "Ya se ven menos filas y los automovilistas esperan menos".

Indicó que las pipas ya abastecen más seguido. Mandan dos o tres por día, por lo que la gente tarda de 10 a 20 minutos formados. En relación a que sí las gasolineras respetan la sugerencia del gobierno capitalino para cargar según el color del engomado y terminación de la placa, respondió que sí. "Por eso a nosotros nos postraron aquí para ir verificando que el engomado sea el día que corresponde".

"VINE A CARGAR GASOLINA A LA CDMX"

Otro fenómeno que detectó LA SILLA ROTA este miércoles fue que automovilistas del Estado de México, quienes refirieron que no hay combustible en esa entidad, prefirieron venir a la capital del país para cargar el tanque y así evitar las largas filas.

Fue el caso de Eduardo Gómez, que al ver que no había gasolina en el municipio de Chalco y Los Reyes la Paz, tuvo que desplazarse a la Ciudad de México para comprar combustible.

"Allá hay mucho desabasto y conflicto por las colas. Ya tengo dos días viniendo a la ciudad a cargar. Aquí, por lo menos esta semana ya está más tranquilo, solo espero unos minutos y ya paso".

Manuel Alejandro Barrón señaló que muchas de las gasolineras del Edomex no dan servicio. "Veo que en la ciudad está casi 100 por ciento restablecido. De hecho todavía traigo gasolina, pero ahorita que pasé vi que en esta estación no tenía filas y pocos carros, aproveché, ya que en el estado, no sabemos cuando se normalizará la situación".

LEA TAMBIEN Se desnudó mientras hacía fila en una gasolinera de CDMX y todos se olvidaron de la espera La mujer dejó a los automovilistas con la boca abierta, además hizo que muchos se olvidaran del tiempo que llevaban en la fila

LEA TAMBIEN Bajan filas en gasolineras de la CDMX Los reportes de usuarios de las gasolineras en las que ha disminuido la fila, son del sur de la Ciudad de México

AJ