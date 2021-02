"Nos llevan entre las patas", vivir en colonias que no usan cubrebocas

Juan Carlos Barrera es una de las personas que acuden a hacerse la prueba de covid-19 al Quiosco de la Salud, ubicado en Avenida Martín Carrera, en la colonia del mismo nombre. Es de los pocos que usan cubrebocas. Dice que la mayoría de sus vecinos no lo usa, sólo unas 4 o 5 de cada 10, calcula.

“Es lamentable porque pueden ser asintomáticos y están contagiando gente. Hay quienes tenemos enfermedades mórbidas y pues nos llevan entre las patas”, critica.

La colonia está ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero y es una de las tres que más veces ha aparecido entre las colonias que menos usan el cubrebocas. Ubicada a unas calles de las oficinas de la alcaldía, así como del Hospital de La Villa, desde el 13 de agosto y hasta el 17 de octubre ha aparecido en esa lista un total de 13 ocasiones.

Su población pareciera no tomar en serio los riesgos a pesar de que es una de las 158 colonias de la Ciudad de México en semáforo rojo por su número de casos de covid-19, de los cuales hasta el domingo 25 de octubre sumaba 7 casos activos.

Pese a que el 19 de octubre se instaló el Quiosco y una carpa con carteles que piden usar el cubrebocas, y a que hay un camión que invita a hacerse la prueba del covid, hay personas que pasan por ahí sin la protección de cubre boca y nariz. Alrededor, hay carteles preventivos, algunos desgarrados, otros arrancados.

Juan Carlos dice que a algunas personas les ha pedido que se lo pongan, pero se molestan.

“Es lamentable que no sigamos las medidas”, remarca a La Silla Rota.

ZONAS BRAVAS

Otra colonia donde el uso del cubrebocas también es menor es en Campamento 2 de Octubre, en Iztacalco, la cual también está entre las 158 con más casos de covid-19 de la capital. Rosa María Peña Reyes, de 82 años, sabe que sus vecinos no usan cubrebocas para protegerse del coronavirus. Lo atribuye a que mucha gente no cree en el SARS-CoV2 e incluso tienen la idea de que es un invento del gobierno.

En la colonia se registra uno de los menores usos del cubrebocas en la Ciudad de México. Ha aparecido 27 veces como una de las que menos toman esa medida, entre la segunda quincena de agosto al 16 de octubre pasado.

No es la única colonia de Iztacalco en esa situación. La Cuchilla Agrícola Oriental también se encuentra catalogada en la capital como una de las que menor uso de cubrebocas tiene. Aunque en las calles sí se ve a personas que lo usan, en la tienda La Magdalena, ubicada en Sur 2-A, pese a que se le pide a la gente usar cubrebocas, mantener la sana distancia y no pasar más que una persona, los compradores pasan sin usarlo, ni distanciarse entre ellos.

Doña Florencia, encargada de la tienda, tampoco porta cubrebocas pero está detrás de un hule transparente que la protege de las temidas gotículas o aerosoles. Afirma que no se han registrado contagios.

Aunque de acuerdo con el portal de Datos Abiertos de la ciudad de México no reporta contagios, su colonia vecina, Granjas México, suma 10 casos activos.

Además del riesgo de quienes ahí viven por no usar cubrebocas, está el de la inseguridad, sobre todo en las dos primeras. De acuerdo con el portal de Datos Abiertos del gobierno capitalino, Martín Carrera también es una de las colonias con más delitos de la capital. Este año registra 249 carpetas de investigación, de las cuales 195 son por delitos de alto impacto, y el robo a transeúnte es el delito de alto impacto de mayor frecuencia, con 23 casos, mientras que los robos a negocio con violencia y a vehículo con violencia y sin violencia suman 7 casos en cada categoría, y registra dos homicidios. Algunos vecinos sugieren no acercarse a las calles aledañas al cerro, porque ahí está más peligroso.

Campamento 2 de Octubre también se enfrenta a la inseguridad y registra este año 209 delitos, de los cuales 159 son de bajo impacto. De alto impacto el robo a transeúnte con y sin violencia se ha convertido en un azote, con 16 casos, el robo de vehículo con y sin violencia, suma 9, el robo a repartidor con y sin violencia 7, robo a negocio con violencia 4 y el homicidio doloso 2.

La Cuchilla Agrícola Oriental es una colonia pequeña, y el número de delitos no supera los 100 casos. Este año suma 40, de los cuales 31 son de bajo impacto, y entre los de mayor impacto destaca el robo de vehículo con y sin violencia con 3 y el robo a negocio con violencia, con 1.

La Silla Rota recorrió estas tres colonias donde el uso del cubrebocas no es frecuente y esto es lo que encontró.

EN MARTÍN CARRERA, VENDEDORA DE CUBREBOCAS NO LE GUSTA USARLOS

Martín Carrera es vecina de la Basílica de Guadalupe y del Hospital Infantil de La Villa, este último de atención a pacientes con coronavirus. Pese a ello, es una de las colonias que más ha aparecido en la lista con menor uso de cubrebocas, pues entre el 17 de agosto y el 15 de octubre ha estado en 13 ocasiones, como ya se mencionó líneas arriba.

De acuerdo con el Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México, en la Martín Carrera actualmente no se presenta algún contagio por coronavirus, aunque está en Gustavo A. Madero, la segunda alcaldía con mayor cantidad de contagios y defunciones por esta enfermedad respiratoria, con 18 mil 574 casos y mil 908 muertes, desde que inició la crisis sanitaria en la Ciudad de México.

Ubicada a unos pasos del Metro Martín Carrera de las líneas 6 y 4, es en una de las salidas de esta última, sobre Ferrocarril Hidalgo, que empieza la falta de uso del cubrebocas. Una señora que los vende, de varios modelos, colores y materiales, no lo usa. Al ser cuestionada, molesta contesta que no se lo pone porque no puede respirar bien y se niega a responder más preguntas.

Al iniciar el recorrido por la avenida Ferrocarril Hidalgo, se observa a choferes que lavan sus camiones chimecos y que lo hacen sin cubrebocas. Tampoco otras personas que pasan por ahí o salen de las calles adyacentes lo llevan puesto.

En casi todas las esquinas hay carteles del gobierno de la ciudad que recomiendan que “por respeto” y “por salud” lo hagan. Pero el desfile de personas sin cubrebocas sigue. Incluso algunos de los carteles están rotos, pese a que se observan nuevos y con poco tiempo de haber sido colocados, y en alguno la cara que aparece fue desprendida.

Campaña original vs cartel en Martín Carrera (Segunda foto: Marco Antonio Martínez)

Al seguir sobre avenida Martín Carrera, la de mayor movimiento y donde pasan peseros al metro Basílica y a Tepito, la escena es casi la misma, de gente sin cubrebocas: transeúntes, vendedores de comida y hasta algún policía. Los que lo usan son los menos. Más adelante se encuentra el Quiosco de la salud, en la avenida Martín Carrera, esquina con Vicente Guerrero, instalado desde el lunes 19 de octubre y que hace pruebas covid. Pese a que hay colgados carteles preventivos, también por ahí pasa gente de todas edades sin cubrebocas.

Armando es otro vecino de Martín Carrera que acudió a hacerse el examen. Al preguntarle sobre el uso de cubrebocas entre sus vecinos, dice que está muy mal empleado.

“Lo traen de agarrapapadas. La gente no hace caso, ya no es tanto una responsabilidad social sino personal”.

Afirma que no se lo ponen en vía pública. En el transporte se lo ponen más porque es más cerrado pero en áreas más transitadas no les importa. También se organizan fiestas pese a que no están permitidas y no guardan medidas de sana distancia.

Otra cosa que ha notado es que en los restaurantes come la gente y hacen sobremesa y no es lo ideal.

Trabajadores de Participación Ciudadana del gobierno de la Ciudad de México que participan en la atención en el Quiosco dijeron a La Silla Rota que, aunque diario han llevado 50 pruebas, sólo han acudido en promedio 30 personas.

Al miedo de andar en una de las colonias más peligrosas de la GAM, se suma el de contagiarse ahí de covid.

CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE

En el monitoreo que realiza el gobierno de la ciudad a través de las cámaras instaladas en toda la ciudad, las colonias Campamento 2 de octubre y Cuchilla Agrícola Oriental han aparecido 27 y 18 veces respectivamente, como colonias con menor uso de cubrebocas, desde la segunda quincena de agosto hasta el 16 de octubre.

De acuerdo con el Portal de Datos Abiertos, en Campamento 2 de Octubre se reporta que hay 7 casos activos con coronavirus en la zona. La colonia colinda con Iztapalapa, que es la demarcación con la mayor cantidad de defunciones y enfermos covid a la fecha en la CDMX. Aunque están separados por el Metro, enfrente se ve que hay un tianguis que se pone los jueves.

La colonia está ubicada afuera de la estación del Metro Iztacalco de la Línea 8, del lado derecho dirección Constitución 1917. En las escaleras que descienden del sistema de transporte colectivo se ven carteles preventivos contra la covid. Pero al comenzar a recorrer Eje 3, ya no los hay.

Sobre esa calle, hay negocios en la acera de venta de rines de llantas. Hay jóvenes que atienden y clientes que esperan. El uso del cubrebocas no está entre sus prioridades. En 2 cuadras se observa que 21 personas no lo portan. Al asomarse a los callejones, algunos sí lo llevan, pero predominan los que salen de sus casas sin usarlos. Los dependientes de algunos negocios como tienditas tampoco lo llevan.

Al dar la vuelta para ingresar por la calle principal de la colonia, la avenida Juan Álvarez, la situación es similar. Hay autos estacionados a la orilla del camellón y los hombres que los revisan y arreglan tampoco portan cubrebocas. En la acera, es menos la gente que camina sin ellos y la que sale de los callejones también está dividida.

Rosa María Peña Reyes, de 82 años, dice que mucha gente de la colonia no cree en el coronavirus e incluso creen que es invención del gobierno. Aunque da la entrevista sin cubrebocas, lo hace porque está en la puerta de su casa, pero afirma que sí se lo pone cuando va al mercado.

“Yo sí lo uso, mucha gente no cree que existe, que es mentira y que en los hospitales los están matando”, explica, sobre por qué muchos no lo usan.

A ella le gusta salir, caminar y cuidarse, porque además tiene la presión alta. Tiene 2 hijos que le dijeron que si tuviera que acudir a un hospital y llega otra persona de 40 años, por la edad le van a hacer caso al más joven. Además, con su domicilio al lado de un consultorio, por precaución diario pone una jerga con clarasol y evita salir.

Pionera en la colonia, recuerda que cuando llegó hace más de 30 años, era puro pasto. Para tener agua, debió pagar de su bolsillo para la tubería. Aún conserva en su memoria que para recibir sus escrituras, el entonces presidente José López Portillo hizo un acto masivo en el Estadio Azteca para la entrega de documentos.

Conoce la colonia. Ha visto cómo las peleas que antes se resolvían a puño limpio ahora se hacen a balazos. Está al tanto de algunas muertes recientes debido a problemas de salud. Atrás del andador de donde ella vive, un señor que conocía murió. “No sé si fue por eso (la covid-19), pero el día que lo enterraban también murió su esposa. Al lado murió otra señora”.

Por si las dudas, ella no visita a nadie ni sale. Pero sí sabe que pocos lo usan en su colonia. Incluso señala a un hombre sin camisa que a una cuadra de su casa lava un auto y no porta cubrebocas. “Ese encueratriz no se lo pone. Es mi sobrino”, expresa con una sonrisa.

“Los que dicen que no existe la enfermedad, cuando lleguen graves al hospital que les den algo para que se queden adormilados, porque ellos mismos se están provocando eso”, critica.

“Aquí la gente es muy burra, no quiere hacer caso. ¿Qué vamos a hacer con ellos?”.

NO TODOS LO USAN EN CUCHILLA AGRÍCOLA ORIENTAL

La colonia Cuchilla Agrícola Oriental está ubicada a un costado de la entrada de la estación Puebla de la Línea 9 del Metro, del Estadio de Beisbol Alfredo Harp Helú y del Autódromo Hermanos Rodríguez. Según el Portal de Datos Abiertos no reporta ningún contagio, pero la colonia vecina, Granjas México, reporta 10 casos activos.

A diferencia de Campamento 2 de Octubre, en esta colonia sí hay carteles de prevención que recomiendan el cubrebocas. Se ven en las esquinas y en los negocios. También hay de parte de la alcaldía, de un personaje llamado Areli, similar a Susana Distancia. No hay tantas personas afuera y se observa un mayor uso de cubrebocas, aunque sí hay algunos que salen sin usarlo: parejas, algunos jóvenes que van en bicicleta y algunos trabajadores de un taller mecánico.

Incluso, en los negocios se observa que los que atienden llevan cubrebocas, menos en la tienda La Magdalena donde en cosa de cinco minutos se observa pasar a un joven con su hija, ambos sin cubrebocas, y a un par de mujeres que lo llevan, pero en la barbilla.

La propia doña Florencia no lo lleva. Su protección es un hule que funge de mampara.





