"Nos estamos muriendo", reclaman brote covid en Secretaría de Finanzas

Empleados de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México aseguran que se han registrado brotes de contagios de coronavirus en el edificio sede de la dependencia, lo que ha dejado hasta ahora un saldo de 25 trabajadores sin vida y 10 más hospitalizados de gravedad.

Los contagios se han registrado en los pisos cuatro y cinco del inmueble que está en el 515 de Río de la Piedad, Colonia Granjas, alcaldía Iztacalco. Una de las áreas en donde se han contabilizado más casos, es en la Dirección de Procesos de Auditoría de la Subtesoreria de Fiscalización.

Trabajadores de la institución consultados por La Silla Rota, afirmaron que la mayor problemática que se ha presentado por esta situación es en el quinto piso, donde dicen que desde su llegada a ese edificio en agosto pasado, se han contabilizado por lo menos 30 contagios, de los cuales poco menos de la mitad a muerto.

Los brotes comenzaron a registrarse en el mes de septiembre y octubre cuando los directivos exigieron a los empleados que se reincorporaran a sus actividades después del confinamiento que fue ordenado por el Gobierno de la Ciudad de México.

Del quinto piso se propagaron al cuarto, octavo y sexto. A pesar de esta situación que viven los auditores, las autoridades no han implementado alguna estrategia para tratar de erradicar los contagios, según señalaron los afectados.

Por ello, se han dado a la tarea de difundir su situación a través de redes sociales, donde han realizado publicaciones describiendo lo que han sufrido y los decesos que se han presentado. En los mensajes, se han anexado las fotografías de los trabajadores que han fallecido presuntamente por coronavirus.

De los contagios y muertes los empleados acusan al Subtesorero de Fiscalización Roberto Sanciprian Palta y a la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Luz Elena González, pues los afectados señalan que desde el inicio de la pandemia en marzo pasado, ninguno de los dos se ha presentado a atender las demandas de los inconformes.

"Desde que llegamos aquí empezó el contagiadero, pero no les importa a los directivos ni a la Secretaría de Finanzas, estamos solos y nos están mandando. Nos están matando, no muriendo, nos están matando, y a nadie le importa. Necesitamos que nos vean, pero ya estamos amenazados de que no abramos la boca, sino nos van a correr", dijo uno de los entrevistados.

Tras la ola de casos de covid-19, a principios de noviembre el Sindicato de los Auditores Fiscales anunció que desde esas fechas los que estaban integrados a su gremio ya no se tenían que presentar.

"A partir de hoy ningún trabajador sindicalizado se presentará a viaducto esto por la situación que prevalece por contagios de covid y los lamentables fallecimientos acontecidos en estos últimos 15 Días, la representación sindical los apoya en todo ya que pueden hacer trabajo en casa y también contarán con el apoyo del Lic José Luis Garcia y demás jefes ya que ellos también corren el mismo riesgo de favor pónganse en contacto con sus jefes estamos a la orden por cualquier situación que se presente por favor cuídense y recuerden. No están solos y no más compañeros contagiados o fallecidos", se lee en un mensaje que emitieron el pasado 3 de noviembre.

Al respecto este medio de comunicación intentó pedir postura al área de Comunicación Social de la Secretaría de Finanzas, sin embargo hasta la publicación de este material periodístico, no se había tenido éxito.









(Sharira Abundez)