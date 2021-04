Nombran nuevamente a Daniella Durán consejera-presidenta del IEEM

TOLUCA.-Daniella Durán Ceja, seguirá como Consejera-presidenta provisional del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), luego de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), declaró desierta la designación para la presidencia del órgano electoral estatal, por consecuente, Durán Ceja será quien dirija el organismo durante lo que resta del proceso y el desarrollo de la jornada electoral del 6 de junio.

Y aún cuando ya se tenía la dupla conformada por Ana Vanessa González Deister y Gloria Morales Blas, ninguna alcanzó los votos para obtener la mayoría calificada para presidir el IEEM por los siguientes siete años.

Horas antes de que se efectuara lo que todo indicaba el nuevo nombramiento de la presidencia del IEEM, la funcionaria Duran Ceja, aseveró que dejaba un órgano electoral funcionando al cien por ciento, sin rezagos administrativos ni financieros.

Instituto Electoral del Estado de México

"Va cien por ciento, al día no tiene rezago en ningún tema, ni de proceso electoral, ni financiero ni administrativo. Se va a encontrar un Instituto Electoral unido, trabajando al día, el Instituto no tiene rezago absolutamente en ningún tema, no hay rezago en la elaboración de acuerdos, de informe de actividades del calendario, tanto del Instituto como el homologado con el INE", señaló.

Es de subrayar que Daniella Durán Ceja, recibió el respaldo de los representantes de partidos políticos ante el IEEM, por la forma en que ha vendo dirigiendo los trabajos rumbo a las elecciones del 6 de junio.

La Consejera-presidenta provisional del IEEM, tomo el cargo en enero pasado, luego de que en diciembre anterior falleciera por covid-19, el que era Consejero-presidente Pedro Zamudio Godínez.





(Sharira Abundez)