"No vamos a parar hasta que encontremos justicia" familiares de Diana asesinada en Ecatepec

Ecatepec. - "Le gustaba mucho bailar, era su pasión, incluso tenía una academia de baile, pero todo se lo arrebataron así de pronto", así es como recuerda Patricia García, a su sobrina Diana Sánchez Gutiérrez, asesinada en la Tercera Sección de Los Héroes Ecatepec el pasado fin de semana.

Amante del ritmo y la música, la joven de 34 años logró sacar adelante a su hijo Diego, de cuatro años de edad, como madre soltera en una de las zonas con mayor inseguridad para las mujeres en el Estado de México.

La familia de Diana explicó que ella decidió separarse de su pareja sentimental apenas unos meses de haber dado a luz tras sufrir violencia familiar. El responsable; Jesús Alberto "N".

"En varias ocasiones intentó golpearla, pero nunca lo logró, hoy desgraciadamente le quitó la vida", dice.

ASESINATO DE DIANA

Los sueños de Diana terminaron la mañana del 30 de abril de este año, justo el día que festejaría a su pequeño Diego.

La noche anterior Diana asistió a una presentación de su academia de baile, a un evento particular en la que fue contratada en compañía de varios de sus alumnos.

De acuerdo con testigos, durante el evento llegó de sorpresa Jesús Alberto "N", quien aparentemente acosaba a su ex mujer bajo el pretexto de ver a su hijo Diego.

"Refieren que estaba muy insistente en verla, y ella para evitar cualquier cosa lo ingresó al evento. Incluso hay una foto donde se ve él junto a todos los alumnos de la academia en ese evento", explicó Patricia García.

Hacia la madrugada, Diana se trasladó a su vivienda en la colonia Tercera Sección de Los Héroes Ecatepec en compañía de uno de sus estudiantes de nombre Mario N, quien se ofreció a ayudarla a trasladar los materiales del evento. Ese fue el último momento en que la vieron con vida.

"Nos avisaron vecinos como alrededor del mediodía que habían escuchado muchos gritos, nosotros fuimos al domicilio y al momento de tocar nadie nos abrió, primero le pedimos a un vecino que se brincara para que nos abriera la puerta, pero llego la policía y nos informaron que había dos cadáveres", explicó.

Se trataba del cuerpo de Diana y Mario. Ambos fueron atacados con un arma blanca, y aunque trataron de defenderse, el responsable logró arrebatarles hasta el último suspiro.

Los familiares de Diana la encontraron sin vida en la recamara de su vivienda con varias puñaladas en el cuello, mientras que a Mario lo descubrieron en el baño, sin embargo, al que no hallaron fue al menor Diego.

"Se lo llevaron, no estaba en la casa. Nosotros suponemos que algo pasó en la madrugada porque según esto todos estaban dentro. Y cuando llegamos solo estaban los dos y Diego no", señalaron.

Por más de tres días los familiares de Diana buscaron su rastro en calles, colonias y la vivienda de la familia de Jesús Alberto "N", quienes optaron por no aportar datos para su localización.

"Fuimos a ver a la mamá de él, y nos dijo que ya tenía dos años que no lo veía, cuando no era cierto. Los policías fueron a donde vivía y no encontraron nada".

Para la noche del miércoles, ambos fueron localizados en el municipio vecino de Coacalco por agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Diego fue entregado a su abuela, mientras que Jesús Alberto "N" fue ingresado al penal de Chiconautla para iniciar una investigación en su contra.

La Fiscalía le imputa los homicidios de Diana y Mario, sin embargo, será un juez quien determine su culpabilidad en los hechos.

"No vamos a parar hasta que encontremos justicia y que el responsable pague, porque no podemos vivir así, con miedo, con temor a que todo quede impune. Que se castigue conforme a la ley y que le den la condena máxima porque le arrebató la vida a la persona que más lo amó y que le dio la dicha de ser padre".

FEMINICIDIOS EN ECATEPEC

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante 2021 el municipio de Ecatepec contabilizó nueve casos de feminicidio en contra de mujeres de la localidad.

Prácticamente durante todo el año en Ecatepec se registró al menos un caso de feminicidio en ese año. En cambio, los meses de septiembre, octubre y noviembre, fueron los únicos libres de violencia y homicidio de mujeres en esa entidad del Estado de México.









(SAB)