No usaba cubrebocas y fue sometido por la policía en el Metro

Desde el pasado 17 de abril, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunció que el uso de cubrebocas sería obligatorio para los usuarios para evitar contagios por coronavirus, sin embargo no todos acatan la medida.

Es el caso de un hombre que fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en la estación Gómez Farías de la Línea 1, por lo que fue remitido ante el Juez Cívico.

A través de redes sociales circula un video donde el sujeto es sometido por los uniformados tras negarse a colocarse el cubrebocas.

De nuestro inbox#Video Sujeto que intento entrar al Metro de la #CDMX sin cubrebocas por medio de la fuerza, al final fue controlado por policías y remitido al Juez Cívico pic.twitter.com/L0C0UiHTYX — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) May 6, 2020

Durante la detención el hombre gritó: "¡No me quiero poner cubrebocas, no es a huevo! Me van a robar. Grábelos jefa, grábelos".

La SSC informó que el usuario fue remitido ante el Juez Cívico luego de que reaccionó con agresiones físicas y verbales hacia los elementos policiales.

Efectivos de la #SSC remitieron ante el Juez Cívico a un usuario que reaccionó con agresiones físicas y verbales hacia los elementos policiales, tras el exhorto del uso obligatorio de cubrebocas para ingresar al @MetroCDMX. https://t.co/HnUo02tKLi pic.twitter.com/lTE9NL4Q2H — SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 5, 2020

(Karla Alva)