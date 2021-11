"No tengo para la medicina de mi hijo"; protestas en Toluca y Naucalpan por falta de pagos

"No tengo para las medicinas de Adrián, mi hijo, padece autismo y no tengo con qué pagar las cuentas, estamos desesperados", esas fueron las palabras de una policía municipal, quien no ha cobrado las últimas tres quincenas en Toluca mientras su hijo de 16 años gritaba "Justicia, Justicia".

La mañana de este lunes, alrededor de 50 elementos de la policía de Toluca, trabajadores de limpia, personal de Protección Civil y Bomberos, se manifestaron frente al ayuntamiento para exigir su derecho: el pago por sus servicios y sus prestaciones.

"Desde las elecciones todo esto se volvió irregular, a veces nos pagar, a veces no, muchos ya no tenemos qué llevar a la casa, muchas familias se han roto por esta situación, por la desesperación", comentó otro uniformado.

Está problemática también se vivió en Naucalpan, en donde cerca de 600 trabajadores del Sistema Municipal DIF por la falta de pago de seis quincenas mantienen cerradas las instalaciones de jardines de niños, estancias infantiles, Centros de Rehabilitación e Integración Social (CRIS), Almacén, Archivo de DIF, Clínica 5 de Mayo y Oficinas Centrales de Arcos.

NO SÓLO SON LOS SALARIOS

Sobre la calle Independencia, la cual decidieron bloquear para ser atendidos, reconocieron que no sólo la administración municipal no ha pagado salarios, tampoco les dan las herramientas para trabajar.

"Ya hasta vergüenza nos da ir a las delegaciones porque las patrullas no tienen gasolina, cuando podemos hacemos cooperacha y le ponemos 30, 40 pesos de gasolina a los coches pero si ni para comer tenemos, ¿de dónde quieren que saquemos el dinero o que hagamos nuestro trabajo? Llega la gente a pedirnos auxilio y no podemos ayudarlos, estamos ahí de adorno".

? #VIDEO | "No tengo para la medicina de mi hijo" policías de Toluca protestan por atraso de pagos https://t.co/ZzZtD2SnbR pic.twitter.com/VZTNdnFLe5 — La Silla Rota (@lasillarota) November 29, 2021

Poco más de una hora transcurrió y las autoridades municipales no salieron a atenderlos, por lo que optaron por bloquear avenida Lerdo para llamar la atención del gobierno estatal.

"Nos deben a varios más de tres quincenas y la prima vacacional, la primera parte, esto afecta como a 800 compañeros, todos somos operativos porque tenemos entendido que a los administrativos sí se les ha pagado".

(Foto de manifestantes: Especial)

TAMBIÉN HAY DESPIDOS INJUSTIFICADOS

Con lágrimas de desesperación "Emma" denunció que hace 15 días le pidieron su renuncia de la Dirección de Bienestar Social, donde laboró durante ocho años, su puesto sirvió para darle trabajo a dos personas "recomendadas".

"Soy madre soltera y estoy desesperada, llevaba casi una década ahí, de la nada me dijeron que ya, que ya se acababa pero no me han dado finiquito ni me dicen qué va a pasar, ¿qué voy a hacer? Estoy sola y mi hijo y yo tenemos hambre".

NO ES LA PRIMERA VEZ

Ésta no es la primera vez que e personal del ayuntamiento de la capital mexiquense se manifiesta para denunciar la falta de pagos.

En esa ocasión, el alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez señaló que el retraso se debía a que no habían llegado partidas presupuestales completas, por lo que el 25 de julio decidió irse a huelga en la Plaza de los Mártires.

Tras más de 40 horas en protesta en la Plaza de los Mártires para solicitar recursos para poder hacer frente a los compromisos económicos, como pago de nóminas y gasto corriente, que tiene el municipio, señaló que los diputados habían dado las facilidades para entablar mesas de diálogo y así poder solventar los pagos devengados.

(Foto de los manifestantes: Especial)

Te puede interesar Trabajadores de Naucalpan bloquean entrada del Palacio Municipal; exigen pagos

Lo que se buscaba era que se diera marcha atrás a la reducción a las partidas presupuestales de Toluca por el adeudo heredado que mantiene de cerca de 995 millones de pesos.

Los salarios de los trabajadores se han convertido en una carga financiera pues la nómina le representa a la administración un gasto de 50 millones de pesos de manera quincenal.

Hasta el momento el ayuntamiento de Toluca no se ha pronunciado ante la nueva demanda de pago de salarios y de insumos para que el personal operativo pueda realizar sus funciones.

PARALIZAN TRABAJADORES AL DIF DE NAUCALPAN

En demanda del pago de seis quincenas que les adeuda la Administración Municipal, unos 600 trabajadores del Sistema Municipal DIF de Naucalpan mantienen cerradas las instalaciones de jardines de niños, estancias infantiles, Centros de Rehabilitación e Integración Social (CRIS), Almacén, Archivo de DIF, Clínica 5 de Mayo y Oficinas Centrales de Arcos.

Desde el viernes anterior los trabajadores de 5 de Mayo y Oficinas Centrales del DIF acordaron poner candados y cadenas en los accesos, para evitar las actividades en el interior como medida de presión para que el gobierno municipal les pague sus quincenas atrasadas, que suman seis con la del 30 de noviembre.

Cierre de estancias infantiles en Naucalpan por adeudo de salarios a trabajadores

Ante la falta de respuesta a sus demandas por parte del gobierno municipal, como lo informó Jesús Mendoza trabajador de apoyo del DIF, el mismo viernes acordaron mantener guardias permanentes frente a los accesos en 5 de Mayo y Oficinas de Arcos.

Previamente los dos CRIS con que cuenta esta alcaldía, ya habían suspendidos sus actividades días antes, por la misma razón, pero se sumaron al paro iniciado el viernes anterior.

Este lunes las casi 200 maestras de los 35 Jardines de Niños y 11 Estancias Infantiles, se sumaron al paro del resto de los trabajadores del DIF, también demandando el pago de sus salarios pendientes y el de la segunda quincena de noviembre, que ya se acumula también.

Sin embargo, las autoridades municipales no se han acercado para intentar dialogar con los inconformes del DIF, ni al menos para informales de la situación financiera en que atraviesa la administración municipal.

A los más de 2 mil policías municipales se les quedó a deber la mitad de la quincena anterior, pero tras una manifestación en la explanada firmaron un acuerdo para que en lo sucesivo no les faltara ni el pago de sus salarios, prestaciones y aguinaldo.

Cierre de centros de rehabilitación en Naucalpan por adeudo de salarios a trabajadores

Te puede interesar Naucalpan suma 129 mdp en 81 cuentas embargadas; es la más endeudada en Edomex

Por su parte el Tesorero, Leopoldo Corona, no ha enfrentado ni a proveedores, ni a trabajadores y sólo argumenta que las cuentas siguen embargadas, y en medida de que se puedan ir liberando se va a ir pagando.

Por ahora los únicos que mantienen actividad son la Clínica de Especialidades y consultorios periféricos que son también del Sistema Municipal DIF de Naucalpan.





CAO