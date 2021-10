No te quedes sin vacuna; alistan primera fase de vacunación para rezagados en CDMX

"Pueden ser ambos, no requieren cita, pueden llegar sin cita, a lo que me refiero es, así como damos este anuncio todos los viernes, ahí ya pueden decidir qué día acudir a la sede que mejor les quede, pero si se registran hoy o posterior a la etapa de vacunación y tal vez piden una vacuna que no está aplicándose esta semana, el registro nos va a servir para justo, nosotros notificarles también y que no tengan que estar buscando en los medios o redes sociales qué día les toca; es decir, es un recordatorio".