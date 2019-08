No son protestas, son provocaciones: Sheinbaum sobre manifestación de mujeres

Luego de que esta tarde, cientos de mujeres se manifestaran en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y en la Procuraduría en rechazo al caso de los policías acusados de violar a una menor de edad, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum dijo que no fue una protesta sino una provocación.

Durante la manifestación, las mujeres gritaron consignas como "Mis amigos me cuidan, no la policía", "Nunca más solas", "Policías violadores", ''No nos cuidan, nos violan'', "Ni una más" y "Justicia" en rechazo a los hechos recientes de violencia de género.

Sin embargo, Sheinbaum consideró que el episodio en que las mujeres arrojaron diamantina contra el secretario Jesús Orta y el daño al mobiliario e instalaciones de la Procuraduría son prácticas que se han utilizado anteriormente para desestabilizar al Gobierno.

"No vamos a caer en ninguna provocación, no era una protesta es una provocación, querían que el Gobierno reaccionara con violencia", dijo la jefa de Gobierno.

Cuando la jefa de Gobierno fue cuestionada por los desestabilizadores que dijo identificar, no acusó ni señaló a nadie en particular.

Sobre los hechos ocurridos en las instalaciones de la @PGJDF_CDMX hace unos momentos: pic.twitter.com/MrdX99hQG5 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 12, 2019

Asimismo, Sheinbaum dijo que ya fue abierta una carpeta de investigación para "dar con las responsables por los actos de vandalismo y la agresión (arrojar diamantina) contra Jesús Orta".

En el caso de la menor de edad que denunció a cuatro policías por abuso sexual, la mandataria comentó que continúa la investigación para deslindar responsabilidades.

"Sobre el caso que se está demandando, que es importante, ya la Procuraduría ha estado dando información sobre este caso, es delicado porque finalmente hay una joven involucrada y nunca jamás ha sido nuestro estilo ni de la procuradora victimizar, ni estar dando demasiada información sobre los casos, y como lo he dicho en el caso de esta joven ni se van a fabricar culpables ni tampoco va haber impunidad", indicó.

Hasta el momento no hay ningún imputado por el caso.

LAS REACCIONES

Posterior a la conferencia de prensa convocada por las autoridades capitalinas, usuarios en redes sociales reaccionaron negativamente a lo dicho por Sheinbaum quien afirmó que la protesta fue una provocación.

Para la Procuradora y la Jefa de Gobierno, una protesta feminista que exige justicia porque policías han violado mujeres, es una provocación...



Perdón, pero ¿de qué nos sirven mujeres en el poder si lo ejercen con convicción patriarcal? https://t.co/wrquCg5jzh — lucía (@LuRiojas) August 12, 2019

"Querían que el gobierno respondiera con violencia" ¿más violencia que cuatro policías violen a una mujer? #NoMeCuidanMeViolan #ExigirJusticiaNoEsProvocación — Carmen ?? (@metik) August 13, 2019

"No fue una protesta, fue una provocación"



Una menor de edad es violada por policías, manifestantes demuestran su digno enojo y tu respuesta es llamarla "provocación" y abrir carpetas de investigación contra ellas.



Qué decepcionante, @Claudiashein https://t.co/brBFUU33n7 — César Galicia (@cesargalicia_) August 12, 2019

Que maldita impotencia y dolor, cuando @Claudiashein y @ErnestinaGodoy_ se enfocan más en "provocaciones" que en la realidad; mujeres siendo violadas, filtración de información sobre el caso, feminicidios. Ojalá, entren en razón pronto. #NoMeCuidanMeViolan — Gorga Navarrete ????? ?????? (@gorganav) August 12, 2019

1. Son protestas, no provocaciones.

2. Le aventaron diamantina rosa, no ácido ¿cómo eso significa que se espera una respuesta violenta?

3. ¿Respuesta violenta? Si ya vivimos con miedo constante de quienes nos deberían proteger. #NoMeCuidanMeViolan https://t.co/rGFqcuXpvv — Torres (@KathTorresO) August 12, 2019

¿Y las carpetas de investigación para los policías violadores? No son provocaciones, es hartazgo porque las autoridades no hacen su trabajo. #LaPolicíaViola #NoMeCuidanMeViolan https://t.co/cTSletAbIW — Berenize Rosales (@BerenizeconZeta) August 12, 2019

Para provocaciones la conferencia de prensa de @Claudiashein.



Y sí hay que caer en su provocación. A marchar, a pintar y a hacer que el espacio público refleje nuestra indignación frente a su indolencia.#NoMeCuidanMeViolan — Luis Fernando García (@tumbolian) August 12, 2019

Como cuando es más fácil que se pronuncien por puertas de vidrio que por violaciones y violencia sexual por parte de sus policías... #NoMeCuidanMeViolan https://t.co/CSq3ojYlO3 — Xoch Rodríguez Quintero (@xochquintero) August 12, 2019

Claudia Sheinbaum y Ernestina Godoy llamaron provocación a una protesta motivada porque un grupo de policías, que trabaja en su administración, violaron a una joven.



Ya dejen de decir que son un gobierno de izquierda, por favor. — johan g. garcía (@sonojohan) August 12, 2019

Imaginate ahora ser una feminista que votó por Sheinbaum y que vea tu protesta como provocación.



No sé lo tienen que imaginar. https://t.co/US0XlBZEZS — A$AP Pastrano (@NinioBestiaXL) August 12, 2019

Venía escuchando el radio, y oía a C. Sheinbaum que decía que había sido una "provocación" hacia el Srio. Orta. No sabía de qué hablaba.



Estoy viendo las imágenes y la provocación fue PINCHE DIAMANTINA. DIAMANTINA. Pero no se ofenden porque violan a una chavita unos policías. — Morusa (@yosoymorusa) August 13, 2019

Sheinbaum "afirma categóricamente" que es una provocación. ERROR. En el sentido estricto, una agresión tal vez. Tachar de provocación sugiere entonces que, desde la óptica del gobierno capitalino, ven en estos colectivos una amenaza "personal"..... — Elandrew's (@Andrew_S_Vil) August 13, 2019

Claudia Sheinbaum cuando policías abusan sexualmente de menores / Claudia Sheinbaum cuando protestan contra policías violadores y quiebran un vidrio pic.twitter.com/tLo0OoX8cm — Oswaldo Olivas (@oswaldo_o) August 12, 2019

Creo que Sheinbaum puede cometer un error gravísimo en su gestión si no atiende de manera adecuada las demandas legítimas que se le imputan a su secretario de seguridad. — Abrahán (@abbrahan) August 13, 2019

A ver si le queda claro al gobierno "de izquierda" de @GobCDMX, a @Claudiashein y a @ErnestinaGodoy_: #ExigirJusticiaNoEsProvocación. ¿No quieren vidrios rotos (¡pobres puertas!) ni glitter? PUES GARANTICEN LA SEGURIDAD DE LAS MUJERES. #NoMeCuidanMeViolan #BrillanPorSuAusencia — Tamara D. (@plaqueta) August 13, 2019

No somos provocadoras, somos las hijas del Estado feminicida y misógino hartas de vivir con miedo, hartas de ser violadas, hartas de ver a otras en situaciones de violencia.#NoMeCuidanMeViolan #ExigirJusticiaNoEsProvocacion — Sara Silva ?? (@Sara_Silvaman) August 13, 2019

Claudia Sheinbaum es mujer y es de izquierda.



Es indignante que pretenda calificar la protesta de hoy como una simple provocación, sabiendo que es consecuencia de la atroz inseguridad que viven las mujeres en la ciudad que ella gobierna.



No tiene madre.pic.twitter.com/Ji7fJtacJr — Licenciado en Fraudes y Alcoholes (@CtrlZeta__) August 13, 2019

Se llenan la boca de "provocaciones" para desestimar la legítima exigencia de justicia y la protesta organizada. Dejen de encubrir violadores y criminalizarnos. Las mujeres que caminamos esta ciudad sabemos de lo que hablamos.#ExigirJusticiaNoEsProvocación#NoMeCuidanMeViolan — Alejandra Eme Vázquez (@alejandraemeuve) August 13, 2019

