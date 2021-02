No son los coches, es la clase media

En varias ocasiones, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México ha expresado que una de sus prioridades es mejorar la movilidad de los capitalinos. Percibo que sí ocurrirán importantes cambios. No obstante, en las acciones concretas ya se percibe un gran desgaste. Desde el periodo de transición no han dejado de comunicar que su preocupación es agilizar los traslados en automóvil, aunque lo niegan cuando se les acusa.

Si en política la forma es fondo, en políticas públicas de movilidad hay una lucha por esas formas. Es difícil comunicar que tu prioridad son los peatones o los ciclistas cuando acciones puntuales benefician a los usuarios del automóvil: fotomultas, velocidades, ingeniería de tránsito, licencias de conducir, pasos a desnivel y comunicados.

Hace unos días, Sheinbaum grabó un video, acompañada del Secretario de Obras y Servicios, explicando el proceso de desmontaje de un puente “peatonal” en Periférico, luego de que un auto colisionara y lo dejara inservible. En el video, la Jefa de Gobierno ofrece disculpas por la maniobra, anticipando el retraso en la apertura del Periférico. No hubo un video equivalente cuando se apagaron las escaleras de la línea 7 del metro.

En este momento no ha habido avances concretos en la gestión del transporte público como sí los ha habido en la gestión del tránsito de automóviles, incluyendo recientemente un coloquio sobre ingeniería de tránsito en el que la Jefa de Gobierno anticipó la instrumentación de pares viales y carriles reversibles, el primero de los cuales ya fue instrumentado en Avenida Chapultepec.

Pareciera una buena idea contar con carriles reversibles en Chapultepec, pero los puntos por donde pueden pasar estos autos (los túneles de metro Chapultepec, Glorieta de Insurgentes y Lieja) siguen siendo los mismos, entonces sólo ocupamos el espacio para estacionar vehículos en la hora pico y no para generar, por ejemplo, carriles exclusivos de transporte público que bien pudieran acelerar la llegada o salida de los paraderos.





En cada pequeña acción de gobierno en materia de movilidad pareciera que está el espíritu de facilitar los movimientos del automóvil. Esto, de entrada, ha propiciado una disociación entre las autoridades de movilidad, a la cabeza el secretario Andrés Lajous Loaeza, y la ciudadanía promotora de cambios en la movilidad. No es menor, considerando que la trayectoria profesional de Lajous estaba sustentada en un activismo en esta y otras materias; hoy día, acción por acción, el secretario contradice sus tuits de años recientes.

Esto no quita que puedan tener éxito en sus acciones de mejora del transporte público, sino que el mensaje principal está siendo dirigido a sectores de mayores ingresos. Me parece que esto no es un error, es absolutamente intencional. Más allá de convicciones (Claudia Sheinbaum está convencida, me parece, que se puede mejorar a la par transporte público y movilidad en automóvil), creo que todo esto va de la mano de una estrategia política. Tal como sucedió en 2002, cuando iniciaron las obras del Distribuidor Vial de San Antonio, la obra tenía un destinatario, los dos deciles más ricos de la población. Era el acto mediante el cual un gobernante, con pocas acciones en materia de infraestructura y la percepción generalizada de “populista”, se congraciaba con el sector más privilegiado.

El liderazgo nacional, mucho más enfocado hoy hacia las clases bajas, podría afectar electoralmente el diálogo del primer bastión de Morena, la capital mexicana, con las clases medias y altas. Tener mensajes positivos hacia el automóvil, por lo tanto, es mucho más que convicción. Es un acto para mantener algún grado de empatía con un sector de la población que podría estar cada vez más inconforme con el presidente y, por consecuencia, con Sheinbaum, con miras a 2021.

Roberto Remes Tello de Meneses.

Urbanólogo. Se ha dedicado a la consultoría, el activismo y el servicio público en las ciudades, particularmente en la Ciudad de México. Creador del concepto "Rey Peatón". Especialista en espacio público, movilidad y desarrollo urbano.

