"No somos su patio trasero", aguas negras dañan a vecinos en Naucalpan

NAUCALPAN.- Vecinos de la colonia La Mancha 2 solicitaron la intervención del Gobierno de Naucalpan y el Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS) para que clausuren las descargas ilegales que aparentemente el fraccionamiento Bosque Real mantiene para tirar sus aguas negras al Río Sordo, lo que genera condiciones de insalubridad para quienes habitan en esta comunidad, ubicada en la zona limítrofe entre este municipio y Huixquilucan.

De acuerdo con los vecinos de esta colonia, a pesar de que el fraccionamiento residencial debería estar obligado a tratar sus aguas residuales con plantas hidráulicas, éstas son desechadas sin ningún manejo en la zona conocida como La Ribera, la cual es una barranca por la que corre el cauce; sin embargo, durante la época de estiaje, se generan lodos que provocan mal olor en colonias como La Mancha 1 y 2 y Ampliación Minas Palacio, lo cual genera daños en la salud de quienes ahí habitan.

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana (Copaci) de La Mancha 2, Manuel Corona, señaló que, pese a la obligación que tendría el fraccionamiento de procesar sus aguas, las plantas de tratamiento no estarían funcionando y, por el contrario, cada día aumenta más la cantidad de aguas negras que se vierten al cauce que recorre esta colonia, dejando a su paso pestilencia y bacterias que ponen en riesgo la salud de la gente.

RECLAMAN SER EL PATIO TRASERO

"Mientras Bosque Real nos cerró a quienes vivimos aquí todos los accesos a Huixquilucan, pues tiene dos puertas en donde únicamente pueden ingresar sus trabajadores, obreros y camiones de carga, también afecta nuestros recursos naturales, al descargar aguas negras y sucias que solo dañan al medio ambiente, lo que sigue afectando la calidad de vida de quienes aquí hemos vivido por muchos años, no podemos permitir que sigamos siendo su patio trasero", comentaron los vecinos.

Y es que Bosque Real, ubicado en los municipios de Huixquilucan y Naucalpan, se ha consolidado como uno de los desarrollos inmobiliarios más importantes del Valle de México, pues su ubicación y los servicios que ofrece para sus clientes, lo colocan como un lugar en donde la gente puede cohabitar entre la naturaleza y complejos inmobiliarios que cuentan con todas las amenidades para vivir y espacios verdes, lo que hace que sus espacios alcancen precios que van desde los 4.5 millones hasta más de 20 millones de pesos, aunque solo una barda de concreto y el Río Sordo lo divida, con la zona popular de Naucalpan.

Sin embargo, a decir de los vecinos de La Mancha, todas las amenidades que el Grupo Bosque Real ofrece a sus clientes, se contraponen con el daño que les ha hecho a los habitantes de esta colonia, a quienes incluso los responsables no han querido recibir para escuchar sus quejas relacionadas con el daño ambiental que ha dejado en esta zona el crecimiento inmobiliario de este proyecto.

"Lo único que queremos es que corrija su desagüe, porque entendemos que es propiedad privada y que nos encontramos en el límite territorial, pero no se puede seguir permitiendo que un fraccionamiento de alta plusvalía venga a afectar a quienes vivíamos aquí antes que ellos, sin que ahora nos tomen en cuenta", acusaron.

PIDEN INTERVENCIÓN DE NAUCALPAN Y HUIXQUILUCAN

De acuerdo con los vecinos, la solicitud radica en pedir tanto al gobierno municipal de Naucalpan, como al de Huixquilucan, que se haga una revisión de las descargas que está realizando Bosque Real al cauce, para que se acredite si éstas son legales o no y, de ser necesario, que el grupo inmobiliario las corrija y se le sancione para revertir los daños que esto ha causado en la zona.

"No hay horarios para las descargas, a veces son a las 08:00 de la mañana y a veces a las 09:00 de la noche, lo que nos preocupa es que a veces se hacen cuando los niños están en las escuelas, ahorita no, porque no están yendo por la pandemia, pero es un riesgo para ellos y para nosotros en casa, tenemos que cerrar todas las puertas y ventanas, porque el olor no se soporta, lo que ha cambiado nuestra vida", comentó un vecino de La Ribera, quien pidió no ser identificado.

Los vecinos resaltaron que el problema se agrava durante los horarios en los que sale el sol o se registra la época de calor, porque los olores se intensifican, mientras que, durante la época de lluvias, el agua que cae origina una corriente que arrastra esas aguas, por lo que es difícil que ésta se estanque, se generen lodos y, por consiguiente, se produzcan los malos olores de manera persistente, como ocurre desde finales de noviembre y hasta mayo, aproximadamente.

"No queremos pelearnos con ellos, ni buscar conflicto, pero es una solicitud razonable que hacemos quienes nos hemos visto afectados por el incumplimiento de este desarrollo inmobiliario, quien se empeña en tirar sus aguas, en las que hemos encontrado basura, sillas y hasta refrigeradores", mencionaron los vecinos.

SE COMPROMETEN A REVISAR DESCARGAS

Al respecto, el alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, afirmó desconocer la problemática; sin embargo, mencionó que revisará el tema para que no se afecte a ningún habitante.

En tanto, el Gobierno de Naucalpan mencionó que la revisión de las descargas ilegales podrían ser competencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), toda vez que se trata de un cauce federal; no obstante, el organismo de agua revisará la situación en que éstas se encuentran.









(Sharira Abundez)