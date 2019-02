No sólo taxista, empresa es responsable por accidente de scooter: Sheinbaum

REDACCIÓN 04/02/2019 10:38 a.m.

Luego de que la madrugada de este domingo se reportara la muerte de un usuario de scooter eléctrico de la compañía Lime, quien fue arrollado por un vehículo al intentar cruzar avenida Chapultepec, esquina con Florencia, colonia Juárez, Sheinbaum, en conferencia de prensa, responsabilizó a la empresa que ofrece el servicio.





La nueva norma que estableció el secretario de movilidad, establece que tiene que asumir la responsabilidad la empresa, no solamente el individuo"

Al tratarse del primer accidente fatídico, los colonos del Comité Vecinal de la colonia Hipódromo expresaron sus demandas y exigieron la renuncia del secretario de movilidad, Andrés Lajous, ya que consideran incompetencia al no regular el uso del transporte sin anclaje que pone en riesgo la vida de los usuarios, automovilistas y peatones.

Tres días antes del accidente, algunos ciudadanos pidieron suspender el funcionamiento de los monopatines, entre sus quejas mencionaron la obstrucción de pasos peatonales, rampas para discapacitados, entradas y espacios públicos porque los usuarios abandonan las unidades en cualquier lugar. A lo cual las autoridades se negaron.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México informó que está en contacto con Lime con la finalidad de que le brinde el apoyo a la familia del usuario fallecido.

La secretaría aseguró que

continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. En caso de resultar responsable el conductor, la dependencia tiene la facultad de revocar la concesión del permiso de operación, adicional a la pena judicial que determinen las autoridades correspondientes. "

Asimismo, planteó que se encuentra fortaleciendo los mecanismos de regulación de estos sistemas de transporte para garantizar la seguridad de quienes utilizan esta opción de movilidad.

El 24 de enero, Semovi anunció que se otorgarán permisos temporales limitados a 45 días, por una sola ocasión, y otorgados únicamente para aquellos que cumplan las normas de operación mínimas. Durante ese periodo se utilizará para obtener información de la operatividad de las diversas empresas, como uno de los requisitos para obtener el permiso y al término de los 45 días, los datos habrán servido para crear una regulación de largo plazo.









