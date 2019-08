No sólo es CDMX, así es la violencia de género en Edomex

En los últimos días, la Ciudad de México se ha movilizado por los recientes casos de violencia de género; sin embargo, este no es un tema al que el resto del país le sea ajeno pues el Estado de México ocupa el primer lugar en asesinatos de mujeres en lo que va de 2019.

En los últimos años, más de la mitad de las mujeres que habitan en el Estado de México han vivido algún incidente de violencia, según reporta la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Sin embargo, a pesar de contar con la alerta, los municipios y la entidad en general no han podido dar marcha atrás a la violencia que padecen las mujeres mexiquenses día con día.

De acuerdo con el Informe de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a julio de 2019 se han registrado 53 feminicidios, lo cual la coloca como la segunda entidad con más feminicidios en todo el país.

Asimismo, en otros delitos, en la entidad se han registrado 4 mil 638 carpetas por violencia familiar, 754 denuncias por violencia de género en todas sus modalidades distintas a violencia, mil 512 por abuso sexual, 337 por acoso sexual, 60 por hostigamiento sexual, 832 por violación simple y 518 por violación equiparada.

En la entidad, 11 de los 285 municipios son considerados como los más peligrosos para las mujeres por lo que Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco, cuentan con la declaración de la alerta de género.

Sin embargo, La Silla Rota documentó que la alerta de género no funcionó como debía de serlo además de que su activación implicó un gasto millonario.

En aquel momento, integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio coinciden en que la Alerta si bien tiene acciones "importantes" y "rescatables" en las que se desconoce la inversión, consideran que no impactaron para disminuir las cifras de feminicidios y desapariciones.

"Son medidas que se implementan, en las que se invirtió recursos y que la segunda fase es saber ¿dónde están?, ¿en qué estado se encuentran?, y si están funcionado o no; si no están funcionando, pensar en otra acción. Pero esto no es que exista un plazo para hacer una evaluación", apunta Anayeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio e integrante de Justicia Propersona A.C.

LAS HISTORIAS

En 2019, distintos casos de violencia de género han estremecido al Estado de México.

En enero, dos casos de feminicidio infantil enlutaron al Estado de México: el primer día, Camila de 9 años que salió a tronar cohetes en Valle de Chalco para celebrar el fin de año, estaba desaparecida y no fue hasta la tarde que fue hallada en un cuarto con indicios de violencia sexual. Días después, Giselle, una menor de 11 años que había ido a un "ciber café" a mandar un mensaje desapareció; sin ninguna pista, fue hasta el 27 de enero que su cuerpo fue hallado en Ixtapaluca.

Otro caso que enlutó a Edomex fue el feminicidio de Brenda. La joven de 21 años había abordado un taxi en Amanalco, Toluca y envió un mensaje a su amiga para avisarle que no tardaba el 14 de julio pasado. No fue hasta el 19 que Brenda fue localizada sin vida en un paraje; su familia denunció la falta de acción de las autoridades mexiquenses,

Angélica y Karla, madre e hija de 41 y 17 años respectivamente, fueron asesinadas el 21 de abril en la zona de La Laguna en Ecatepec en la zona colindante con el municipio de Acolman, ambas habían sido violadas y degolladas.

Desde el sábado 20 de abril, ambas mujeres habían acudido a una fiesta en Jardines de Morelos donde reportaron familiares y amigos que ambas disfrutaron estuvieron bailando hasta después de las 3:00 horas del domingo 21 de abril.

MIREN HACIA EL EDOMEX

Mujeres activistas del Estado de México han pedido que se mire hacia la periferia de la Ciudad y al Estado de México tras las recientes protestas.

ASAMBLEA FEMINISTA DEL ESTADO DE MÉXICO

Invitación abierta a colectivas feministas y mujeres de todo el Edo de Mex y CDMX

ASAMBLEA SEPARATISTA



mensaje directo para la ubicación, por favor RT compañeras ?????? pic.twitter.com/7KQTv6VyzO — ?? (@axolotlyvioleta) August 20, 2019





fmma