No solo en CDMX... tráfico de animales exóticos en Edomex se dispara

ONG asegura que el gobierno no cuenta con inspectores suficientes ni herramientas para frenar la extracción de animales exóticos. (Fotos: Cuartoscuro y Fernanda García)

Las guacamayas, loros, el mono araña, el mono sarahuato, reptiles, felinos y el tucán se han convertido en el blanco de traficantes de animales exóticos, actividad ilícita que ha ido aumentando año con año pero que últimamente obedece a una moda impuesta por las redes sociales.

Este fenómeno creciente no sólo significa sacar aun animal de su hábitat, sino la muerte de su manada, de su parvada, pues para tomar uno, mueren decenas, lamentó Ernesto Zazueta Zazueta, director de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM).

"Desgraciadamente lo han agarrado de moda, si te fijas en muchos tiktoks, artistas, influencers, tienen sus monos araña, nosotros hemos mandado el mensaje de que es algo prohibido que no debería suceder pero existe mucho. Hoy en día, antes era como muy claro quiénes, ahora no, todos, y es un fenómeno que se está dando mucho en el tema de redes sociales que desgraciadamente todo mundo quiere imitar al otro, si se meten en el tic Tok, todo mundo tiene un bonito vestido de niño".

Los estados en los que ha aumentado el trafico de especies, muchas veces en peligro de extinción son Chiapas, Veracruz, Sinaloa, Nayarit, lo que ha generado un grave impacto ambiental.

"De cada 100 animales, 80 se mueren de cuando los atrapan a cuando llegan y, otro punto muy importante, eh, por ejemplo, cuando atrapan aun mono araña, por lo regular matan a media tropa, por eso los llevan, para empezar a la mamá, o tumban el árbol y aplastan, por lo regular a la mamá la matan para quitarle las crías, eso es lo que genera el que tenga un mono araña en su casa".

Sin embargo, no es la única problemática, ya que actualmente se enfrentan a una sobrepoblación en los zoológicos con los animales decomisados, aunque no siempre pueden asegurar su supervivencia ya que muchos de ellos llegan al borde de la muerte.

Se estima que del 100 por ciento aproximadamente el 70 por ciento mueren, ya que pasan por una serie de situaciones muy complejas, tanto en los traslados, como previo a ellos, desde violencia, abandono y desnutrición, entre otras.

La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México reconoció que si bien el gobierno federal no ha sido omiso, no cuenta con los inspectores suficientes ni las herramientas para poder frenar la extracción de animales exóticos de las selvas, principalmente, por lo que el país no sólo se ha convertido en terreno fértil para esta actividad, sino que ya encabeza la lista de países con poco más de 500 especies de animales en peligro de extinción y comparte el primer lugar con Colombia como los lugares más peligrosos del mundo para ser activistas ambientales.

