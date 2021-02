''No sé si me iban a secuestrar pero la policía del Metro me dijo ¿qué quieres que hagamos?''

“Creen que ésto ya no pasa cuando sigue pasando, jamás creí que me iba a tocar a mi”, cuenta Mariela quien el pasado martes 14 de mayo vivió momentos de angustia pues probablemente iba a ser privada de su libertad por un hombre en el Metro y no tuvo ninguna ayuda de la policía.

La joven recién había salido de clases y venía de regreso en el Metro, justo al trasbordar en la estación Instituto del Petróleo se encontró con un hombre de quien jamás se imaginaría que podría hacerle algo:

Cuando lo vi pasar a mi lado parecía más que venía de trabajar porque se veía bien arreglado, de camisa, traje y una maleta, pero a mitad del trasbordo me agarró del brazo, me dijo cállate y camina, sacó mi teléfono de la bolsa de atrás y empezó a caminar muy rápido”

En un principio, Mariela pensó que se trataría de un asalto y con tal de que la dejaran en paz prefería que se llevaran lo que fuera pero como el hombre no la soltaba empezó a ponerse más nerviosa.

“Hubo un momento en que me encañonó con un arma o algo, no vi con qué me amenazaba pero parecía que íbamos abrazados y de momento pensé en resignarme pero cuando estaba cerca de la entrada reaccioné, comencé a gritar y llorar y me tiré”, cuenta Mariela.

Una señora se percató que la joven estaba en el piso y forcejeaba con el hombre por lo que ella también comenzó a gritar que la querían sacar del Metro. Fue ahí cuando comenzó a acercarse y su captor la aventó al piso y huyó.

Ayer fui yo y afortunadamente estoy aquí para contarlo, afortunadamente alguien me auxilió y agradezco a la señora que lo hizo, ella me dijo que me ayudó porque quisiera que así ayuden a su hija. No quise ser una menos"

Sin ayuda de la policía

“Algo que sí me fijé es que un muchacho que estaba parado en los torniquetes se fue corriendo al mismo tiempo que el otro huyó”.

Sin embargo, cuando Mariela intentó conseguir ayuda de la policía éstos le dijeron “¿qué quieres que hagamos?”.

La policía nada más tiene el nombre porque no hacen nada”, lamentó.

No obstante, la joven buscó ayuda en el módulo de atención de dicha estación del Metro pero obtuvo la misma respuesta que con los policías.

“Ellos me dieron muchas largas y me dijeron que faltaba ver si las cámaras estaban prendidas porque si no, no había nada que ellos pudieran hacer”.

Mariela no denunció. Explica que después de recibir esa respuesta de los policías y de las autoridades de la estación del Metro se quedó sin ganas de ir a denunciar.

Ellos no toman las cartas en el asunto y esto sigue pasando. La verdad es que necesitas llegar casi muerta para que te atiendan”, lamenta.

¿Y los módulos del Metro?

La Silla Rota consultó a la Procuraduría capitalina para conocer información actualizada sobre la atención a mujeres acosadas en el Metro.

Sin embargo, la respuesta de la dependencia capitalina fue que “como ya no se recibían denuncias los módulos para mujeres fueron retirados”.

Cabe recordar que durante febrero ante el alza de denuncias y de testimonios de mujeres víctimas de acoso y de intentos de privación legal de su libertad –los reconocidos intentos de secuestro en el Metro– fueron instalados cinco módulos en estaciones con mayor número de reportes al respecto.

El 17 de marzo los módulos fueron retirados y la Procuraduría informó que las denuncias seguirían siendo recibidas en los horarios y sedes siguientes:

- Metro Pantitlán: Las 24 horas del día los 365 días del año

- Metro Observatorio: Lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas

- Metro Hidalgo: Lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas

Tren Suburbano Buenavista: Lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas

Asimismo, La Secretaría de las Mujeres cuenta con tres módulos permanentes del Programa Viaja Segura:

- Metro Pantitlán Horario de 08:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes

- Metro Hidalgo Horario de 08:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes

- Metro Balderas Horario de 08:00 a 20:00 horas, de lunes a domingo

Violencia de género en cifras

Desde el mes de febrero de 2019 comenzó el registro de carpetas de investigación en la CDMX por acoso sexual, según refleja el Portal de Datos Abiertos CDMX.

Por ello, aunque no hay punto de comparación, de febrero a abril de 2019 se registraron 255 denuncias por acoso.

En el caso de la privación de la libertad personal, en lo que va de 2019 se han presentado 372 carpetas de investigación.

fmma