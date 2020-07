No se quiere prohibir AirBnb, solo busca regular: diputada de Morena

La diputada Leticia Estrada, autora de la iniciativa de propuestas a la ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para la Ciudad de México, reconoció que ella misma ha usado AirBnb, y le parece una plataforma de hospedaje "muy buena" y que lo único que quiere hacer con el artículo 17, es regular el servicio de la aplicación en condominios y unidades habitacionales.

"Hemos usado AirBnb, nos parece muy bueno, amable. (El artículo 17) no es para toda la ciudad, es para unidades habitacionales y por ley condominal, no se trata de prohibirla sino de regularla", dijo en entrevista con La Silla Rota.

Sin embargo, el artículo 17 de su iniciativa sí habla de prohibirla.

"En los inmuebles sujetos al régimen condominal, se prohíbe realizar actividades de tipo industrial, comercial o de servicios en las unidades de propiedad privativa de uso habitacional, y por ningún motivo podrán ser destinadas a hospedaje de carácter temporal como el que ofrece la plataforma Air B & B u otras modalidades semejantes en contravención a las normas condominales, de establecimientos mercantiles, sanitaria, de protección civil, permisos de uso del suelo, fiscal o demás".

REGULAR, NO PROHIBIR

Se le remarca que ahí sí se habla de prohibiciones, pero ella no lo ve así.

"Bueno, por eso estoy diciendo lo que pondré en la ley, si se ponen a hacer comercio que no estaba destinado para zona comercial, talleres mecánicos, si no está determinado el uso de suelo para eso, a eso se refiere. Entonces en contravención a la ley condómina, hay que regularlo".

-¿Quedaría prohibido entonces?

-Que quede claro que en el artículo 17, esta parte ya estaba de hecho, ahora le da más claridad, antes hablaba muy general. Lo que quiero comentar es que es una oportunidad para discutirlo, defendió.

"Tenemos un reglamento interno que son las reglas de convivencia, se habla de mascotas, áreas comunes, de la seguridad, de cada cuánto se puede cambiar el administrador, de las cuotas condominales, de las extraordinarias para accidentes. En esta oportunidad queremos regular las plataformas. Regularlas aunque tienen reglas, necesitamos saber en los condominios cómo se va a manejar, quién le va a informar a las personas que las utilizan de que hay reglas de convivencia en los servicios, de la seguridad del edificio de todo mundo, son muchas cosas que tenemos que platicar y reglamentar", agregó.

MANTIENE SU INICIATIVA

La iniciativa fue presentada el 15 de julio pasado, el mismo día que el también morenista José Luis Rodríguez presentó una sobre el mismo tema.

Fue al inicio de esta semana que ambas se hicieron notorias, y se supo que Rodríguez retiró la suya, pero Estrada mantuvo la suya e informó que ya pasó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda para que se pueda conocer y discutir.

Cuestionada sobre si ha recibido quejas provenientes de unidades habitacionales por el mal uso de AirBnb o de que huéspedes hayan hecho mal uso del lugar rentado por la plataforma, reconoció que no.

"No he recibido en concreto quejas sobre las plataformas, pero sí sé qué varias personas rentan y pues se han dado casos que personas llegan, arrendan y hacen fiestas y no conocen las reglas a altas horas de la madrugada. También considero que es una oportunidad para los vecinos que viven ahí, es una oportunidad económica, es conveniente reglamentarla".

LE DA GUSTO QUE SE HAYAN FIJADO

Reconoció que le llamó la atención que la iniciativa, la cual incluye la modificación de 80 artículos, haya causado revuelo en las redes sociales aunque sólo se hayan enfocado en un párrafo del artículo 17.

"A mí, aunque todo mundo está enojado, me dio gusto porque de esa manera se han preocupado por saber de qué trata, todo lo ha manejado como que es una prohibición. Claro que no se quiere eliminar ni prohibir, ni multar, no es el sentido", reiteró.

Cuestionada sobre las críticas en el sentido de que la iniciativa va en contra de los esfuerzos para que la ciudadanía tenga ingresos, mitigue el impacto económico de la pandemia e incluso para que la ciudad atraiga turismo, consideró que mientras esté la emergencia sanitaria, hay que estar confinados en casa.

"Diría que esta etapa de la pandemia obviamente que nos ha pegado a todos económicamente, pero tenemos que estar confinados en las viviendas y no salir a trabajar. Tampoco es una oportunidad si no los conocemos (a los huéspedes) y estamos confinados, no es buen momento para recibir personas".

UN PASO ATRÁS

Para la presidenta de la comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de México, la panista Patricia Báez, la iniciativa de prohibir AirBnb representa un riesgo porque atenta contra la propiedad privada.

"Muchas familias viven de este tipo de aplicaciones de hospedaje. Empezando por el turismo sería un error grave, ahora que lo que necesitamos es reactivarlo, es un paso para atrás. En los últimos 10 años han crecido estas plataformas, para unos es un apoyo y para otros es un sustento", explicó.

Cuestionada sobre si la iniciativa morenista puede avanzar, consideró que sí. También informó que desde la comisión que preside ya llevaban varias mesas de trabajo para hablar sobre el tema de AirBnb y buscar su regulación para evitar la competencia con el rubro hotelero, pero no se hablaba de su prohibición.

"Espero que la iniciativa no avance y no llegue al dictamen final".

Advirtió que si pasa, implica un retroceso en cuanto a avances tecnológicos y un retroceso en cuanto a turismo.

"Sí afectaría a la llegada de turistas y la derrama económica que dejan".

Se le preguntó si ha platicado con autoridades de la Secretaría de Turismo local, contestó que aún no, pero sabe que van por el mismo camino, el de oponerse.

SHEINBAUM NO LA CONOCE

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la iniciativa y respondió que no la conocía y por lo tanto no podía opinar.

Recordó que la plataforma tiene que pagar impuesto sobre hospedaje, materia que se legisló en el Congreso federal, a propuesta del gobierno capitalino.

"AirBnb y otras aplicaciones han sido muy importantes pero hay que ver que se está planteando para estas aplicaciones".

(Sharira Abundez)