"No se puede seguir así"; alza en costo de insumos acabó con el negocio de Paul en Edomex

Amecameca.- En las últimas semanas los alimentos se han encarecido en el país y Paul Soto es prueba de ello.

Por casi tres años logró conformar su propia microempresa dedicada a la venta de hamburguesas en la zona de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, en el Estado de México.

Con ella logró dar empleo a tres personas, además de obtener los recursos necesarios para mantener a sus tres hijos y esposa en Amecameca.

"Por 18 años fui empleado de gobierno, pero lo dejé para buscar mis propios horizontes y abrir mi propia empresa, duré casi tres años, pero lamentablemente no pude", explicó.

El esfuerzo y dedicación de años terminó reducido a nada a principios de este año y ahora es uno de los 2.1 millones de desempleados en México.

"Me fue bien durante los dos primeros años y medio, pero de un tiempo para acá empezaron los incrementos de los insumos y ya no me fue posible subsistir", explicó.

El costo de la carne, de la papa, del aceite y de los panes subieron a tal grado que fue imposible sostener el negocio que hasta el último momento trató de rescatar.

"Con esos precios ya no podía, el costo beneficio ya no era viable, todavía subí un poco el precio de mis productos, pero se me vinieron a la baja mis clientes por lo mismo".

Y es que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante la primera mitad de abril la inflación llegó a los 7.72% anual, cifra más alta de las últimos 21 años.

Por ello, desde enero pasado Paul se encuentra sin empleo a sus 45 años, edad que se ha vuelto un factor en contra para regresar a la vida económicamente activa.

"Han sido tiempos muy complicados, afortunadamente hicimos un guardadito, pero ya no alcanza porque las necesidades básicas se siguen cubriendo, pero llego momento en que ya no se puede seguir así", dijo

Este jueves, acudió a la primera feria regional del empleo instalada en Amecameca para obtener una de las 450 plazas laborares que ofertaron 34 empresas de la zona

"Lamentablemente tengo un factor en contra que es mi edad porque en muchos trabajos hay un límite de edad. A mis 45 años no me siento viejo, pero para algunas actividades sí lo soy y en algún momento quisiera ser más joven, pero el tiempo no se puede detener".

La feria se realizó luego de dos años de confinamiento por la pandemia, donde diferentes empresas buscaron ocupar plazas laborales desde profesionales a actividades que no requerían de conocimientos específicos.

Durante la inauguración, la presidenta municipal de Amecameca, Ivette Topete García, reconoció que en la región la mayoría de la población carece de oportunidades y se ve obligada a migrar a empleos mejor remunerados en la Ciudad de México.

"La mayoría de nuestros profesionistas tienen que viajar no sólo a la Ciudad de México, sino a otros estados para acceder a un empleo y esto es preocupante, y por eso estamos buscando reducir esa brecha que existe", reconoció.

De acuerdo con el presidente de Coparmex Zona Oriente, Ángel de Jesús, más de mil giros comerciales de esta región tuvieron que cerrar debido a las restricciones establecidas a lo largo de la emergencia sanitaria y la falta de actividades.

"Durante los últimos dos años el tema del empleo fue extremadamente complicado por dos situaciones: el primero, el riesgo que tenían las personas de contagiarse al asistir directamente a las fuentes de empleo y por otro lado, porque hay muchas fuentes de empleo que empezaron a disminuir las fuentes de pago"

"Entonces, esto fue una situación extremadamente complicada porque muchas personas tuvieron que renunciar y en otros los empleadores tuvieron que hacer recortes en su personal, estamos hablando que un 60% mantuvieron su plantilla laboral y el 40 que no".

A pesar del panorama desalentador del gremio empresarial, para Paul Soto no queda más que seguir adelante en busca de una nueva oportunidad laboral que le permita sostener a su familia.

"Nos deja la lección de seguir adelante, deja seguir buscando oportunidades porque no hay de otra, parece un cliché, pero hay que seguir y estar preparados para cualquier oportunidad que nos brinden para volver al ruedo".

