"No sé por qué la mataron", dice papá de Jalix, víctima de feminicidio en Temoaya

Jalix Rubio apenas tenía 17 años de edad cuando fue asesinada . El sábado pasado su cuerpo fue encontrado en el último nivel de su casa, ubicada en la comunidad de San Pedro Arriba del municipio mexiquense de Temoaya .

En el hogar que por años albergó sus risas y sueños, este domingo 27 de marzo se veló el cuerpo. En el área que utilizaban de comedor todo fue removido, excepto una mesa de madera, donde se colocó el ataúd de la adolescente.

FEMINICIDIO

Alrededor de las 10:00 horas del pasado 26 de marzo, la hija más joven de la familia Rubio Telésforo regresó a su casa por un mandil que necesitaba para su trabajo; sin embargo, en la recámara encontró el cuerpo de su hermana.

El cadáver de Jalix presentaba golpes en distintas partes, además fue degollada y se presume que también fue abusada sexualmente.

Sin embargo, como la encontró una menor de edad, peritos del Servicio Médico Forense tuvieron que esperar a que llegaran los padres de la víctima, quienes no tienen un teléfono celular y regresaron ya caída la noche.

"Me enteré por el taxista que me trajo a mi casa, ya llegando una vecina me dijo: ´Fuerte, compadre´ , no le pregunté por qué, había gente afuera, pero tampoco pregunté, la que me dijo fue mi hija Lilí", relató Daniel, padre de la víctima, a La Silla Rota .

Él no vio el cuerpo de Jalix ahí, pues ya estaba en la camioneta del Semefo, sólo pudo agarrar los papeles que le pedían y se encaminó a Toluca, hacia el Centro de Justicia para las Mujeres, donde rindió su declaración. Después fue a las instalaciones de Servicios Periciales, a reconocer el cuerpo de la tercera de sus hijas.

"No sé por qué la mataron, yo diría que era tranquila, pero no sé por qué alguien vino aquí a robarle la vida, yo la dejé en la casa para que la cuidara..., para que viera su molino".

VECINOS Y FAMILIA SE DESPIDEN DE LA JOVEN

Alrededor de las 05:00 horas de este domingo, el cuerpo de Jalix regresó a su hogar para ser velado, para que le rezaran rosarios a su alma, a que los vecinos y familiares pudieran despedirlo.

Un ataúd con el casquete abierto, dos fotografías de la adolescente que cursaba la preparatoria y tenía la intención de estudiar criminología, copal, velas y flores fueron colocados de manera meticulosa en una mesa del comedor de la que fue su casa.

"Era una niña alegre, tenía ganas de estudiar, yo veía que le echaba ganas a la escuela", comentó su madre, Lucía, con la mirada fija en las manos que ya no podrán acariciar a su hija.

El cansancio y el dolor se le reflejaban en la voz, pues apenas podía articular palabra, pero relató que estaba esperando a su esposo en Xonacatlán, como cada sábado, pero éste nunca llegó por ellos, ya se había adelantado a su hogar.

"Estuve sentada ahí un buen rato, pero luego no llegaba, como a las 8:30 (de la noche) mi niño me dijo que ya nos viniéramos".

Todos los sábados, mientras su familia salía a trabajar, Jalix se quedaba en el molino que tienen a un costado de su hogar, también aprovechaba para hacer tarea y realizar labores domésticas.

Jalix era tía de Maicha Pamela , otra víctima de feminicidio en la región. Sus familiares no eran ajenos al dolor que deja la violencia feminicida , pero no imaginaron que la vivirían dos veces.

MAICHA PAMELA

El 9 de mayo del 2020, Eleocadia se despidió por la mañana de Pame , salió con su otro hijo a comprar insumos en lo que parecía un día más en su rutina en la comunidad de San Diego Alcalá, perteneciente a Temoaya , uno de los municipios que conforman la zona otomí del Estado de México.

El cuerpo de Pamela tenía heridas en las muñecas y en el labio. Su madre lo encontró dentro de un tambo lleno de agua, donde ahogaron a su hija. Aunque no fue violentada sexualmente, para su progenitora la saña con la que fue asesinada la menor, quien acababa de cumplir 16 años, no tenía razón.

En este último caso, el presunto feminicida fue detenido en noviembre de 2021 y el proceso continúa abierto.

