"No se entiende, anduve preguntando donde pagar" inician parquímetros en Teotihuacán

Teotihuacán.- Con poca claridad en el funcionamiento del servicio de parquímetros virtuales en San Juan Teotihuacán es como inició el programa que pretende reordenar la movilidad de uno de los pueblos mágicos mas visitado del Estado de México.

Pero a casi dos meses de preparación, el esperado funcionamiento del sistema municipal de parquímetros dejó muchas dudas a los usuarios, sobre todo los turistas.

Julián Domínguez acudió a la zona arqueológica con su novia, después de pasar más de medio día en las pirámides decidieron visitar el pueblo de San Juan Teotihuacán para comer en el mercado municipal.

Pero no pudieron, el arranque de los parquímetros les impidió seguir con sus planes, pues no pudieron pagar la cuota y decidieron no arriesgarse a una multa.

"No se entiende, llegué y descargué la aplicación para pagar y resulta que no es así o bueno según si pero yo no pude, una chica que está con un chaleco de `viene viene` me dijo que se dan solamente 10 minutos de tolerancia, sino multa, me desesperé, no hay nadie quien explique", dijo.

Otros usuarios quedaron desconcertados con las formas de pago, como Mónica, quien llegó al lugar para utilizar un café internet y pagar le llevo más de 10 minutos.

"No se entiende, anduve preguntando donde se paga y me dijeron que en la farmacia, voy a la farmacia y pagué, pero no dan ni ticket ni nada y dicen que según ellos escanean la placa y verifican si pagaste o no, no quede muy convencida pero prefiero eso a que me multen", aseguró.

TARIFA Y MULTAS

Pues la tarifa establecida es de ocho pesos por hora de servicio y multas de 199 pesos para quien no respete el programa.

En una primera etapa aclararon que no se aplicarán sanciones con el fin de relacionar a los usuarios con el nuevo modelo de estacionamiento, sin embargo, de acuerdo con el personal del parquímetro si se están realizando cargos.

El alcalde, Mario Paredes de la Torre, el programa pretende mejorar el tránsito vehicular de turistas nacionales y extranjeros que visitan la zona arqueológica de Teotihuacán y el Pueblo Mágico.

Para ello, el Ayuntamiento habilitó cajones de estacionamiento en al menos 20 calles localizadas en el primer cuadro del municipio y donde se registra mayor flujo de automovilistas que visitan la región de Teotihuacán.

"Esto va a ayudar a agilizar el tránsito en la cabecera donde detectamos problemas de movilidad con el regreso de las actividades después de dos años de pandemia que mantuvo cerrada la zona arqueológica y que es la principal fuente de llegada de turistas a esta región", dijo.

El sistema será administrado por una empresa particular en colaboración con el gobierno municipal y un consejo ciudadano conformado por vecinos comerciantes y autoridades auxiliares.

Pero los recursos recaudados serán utilizados para obra pública que la misma ciudadanía definirá. Un 40 por ciento de la recaudación será destinado para mejoras, para ello se conformó un comité que será el que defina donde y como se emplearán los recursos.

Usuarios pidieron a las autoridades desplegar a un grupo de personas para resolución de dudas a fin de evitar contratiempos y multas innecesarias ya que la mayoría está a favor del parquímetro pues durante el fin de semana incrementa el tránsito de vehículos hasta 300 por ciento en la zona.





