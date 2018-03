CASO BE GRAND

No se buscó quitar título a la UNAM, dice la UNESCO

Nuria Sanz, representante de UNESCO, señala que nunca se dijo que se quitaría el título a Ciudad Universitaria de Patrimonio de la Humanidad

REDACCIÓN 08/03/2018 10:59 a.m.

CIUDAD DE MÉXICO.- La representante de la oficina de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en México, Nuria Sanz, señaló que nunca se dijo que se quitaría el título a Ciudad Universitaria de Patrimonio de la Humanidad.

Lo anterior, por la pretensión del consorcio inmobiliario Be Grand de construir dos torres de departamentos de más de 20 pisos cada una, en un predio que se localiza frente al campus universitario, y afectaría el paisaje de dicho espacio que se ganó el título de patrimonio mundial.

La diplomática destacó que "ha sido desestimada la construcción de ese inmueble, sin duda lo que ha ocurrido es un referente para atender todas las capacidades de reaccionar a tiempo".

Añadió que lo anterior también es para reflexionar, se debe leer la Convención de Patrimonio Mundial, "no como un castigo y no como el reglamento a cumplir, sino también explorar todos los parágrafos de la convención que ayudan a los Estados parte a tomar las mejores decisiones, a consultar y a no tener problemas de cuando las cosas ya se han iniciado".

Finalmente, recordó que el Centro de Patrimonio Mundial solicitó información complementaria a las autoridades responsables del Patrimonio Mundial en México, y que están en espera de ello para enviarlas y que sean analizadas.

