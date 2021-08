¡No salgas sin paraguas! Prevén fuertes lluvias este miércoles en CDMX

Se prevén este miércoles dos ondas tropicales que traen de moderadas a intensas lluvias en el territorio nacional. La onda tropical número 23 avanzará por el sur y centro del litoral del Pacífico y estados del sur de la Mesa Central, esta onda cuenta con grandes posibilidades de convertirse en ciclón al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero.

Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que hay alerta por la aparición de otra onda tropical que se presentará en el Istmo y Golfo de Tehuantepec con esto causando lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica en el sur, centro y occidente del país.

Asimismo, se pronostican fuertes lluvias en los estados de Puebla, Veracruz Oaxaca y Chiapas, acompañado de oleaje elevado en las costas de Oaxaca. De igual forma, se informó que se prevén lluvias en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, debido a canales de baja presión con inestabilidad atmosférica superior sobre esta región de la península.

El #SMNmx vigila una zona de #BajaPresión en el océano #Pacífico con 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico. Los detalles en la imagen?? pic.twitter.com/uBV4fEJPUo — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 25, 2021

A su vez el SMN detalló que se esperan intervalos de chubascos para los estados de Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México, así como también lluvias aisladas en Sonora, Chihuahua y Aguascalientes.

De igual manera se prevén temperaturas mínimas de entre 0 a 5º C en las zonas montañosas del Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo y por su parte en la Ciudad de México se prevé que la temperatura mínima oscile entre los 12 y 14º C con una máxima de 22 a 24º C. Se espera para el día de hoy un cielo medio nublado a nublado durante gran parte del día para la capital con probabilidades de lluvia y chubascos.

Por otro lado se espera la caída de granizo en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz y fuertes rachas de viento de de 50 a 60 km/h en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Puebla y costas de Campeche y Yucatán.