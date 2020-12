No salgas de casa en CDMX y Edomex: alerta por covid y contaminación

TOLUCA.- La Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México activó la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por partículas en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco, al alcanzar la mañana de este 25 de diciembre 181 puntos del índice de calidad del aire por partículas PM2.5, por lo que la calidad del aire entró al rango de "muy mala".

Lo que propició esta contingencia ambiental fueron el encendido de fogatas y quema de cohetes, a lo que se sumó la inversión térmica y condiciones meteorológicas que favorecieron la dispersión de los contaminantes.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a las personas de esta región del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco, no salir a la calle y si se hace, usar cubre bocas para disminuir la respiración de contaminantes, evitar en lo mayor de lo posible utilizar el vehículo, especialmente en horas pico, permanecer en interiores, limitar el tiempo para hacer actividades al aire libre, sobre todo los niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con problemas respiratorios y cardiovasculares.

Mientras que en los interiores de las viviendas se recomienda no prender velas, no quemar leña, carbón y no fumar y mantener puertas y ventanas cerradas.

Las autoridades deben suspender la cocción de ladrillo, cerámica y fundición de hornos artesanales y todo lo que contenga equipos de combustión, además de suspender las actividades de construcción, demolición y movimientos de tierras, como es el escombro, por citar algunas acciones que quedan suspendidas.

Y EN CDMX HAY MALA CALIDAD DEL AIRE

El Sistema de Monitoreo Atmosférico reportó la mañana de este viernes que la calidad del aire en la Ciudad de México es de aceptable a mala, lo cual genera un riesgo de moderado a alto a la salud.

Llamó a las personas que viven en la capital y zona conurbada, evitar actividades físicas tanto moderadas como vigorosas, así como no salir de casa, medida ya recomendada ante el semáforo rojo por la covid-19 en el Valle de México.

10:00, si vives o te encuentras en #CDMX y zona la zona conurbada

Recomendaciones para la protección de tu salud.

-Grupo Sensibles

Evitar actividades físicas tanto moderadas como vigorosas

-Toda la población

Reduce actividades físicas vigorosas#QuedateEnCasa — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) December 25, 2020

También en la capital del país la contaminación se disparó debido a la quema de cohetes y llantas registrada durante la Nochebuena y la madrugada de Navidad.

El Hoy no Circula aplica este viernes en la Zona Metropolitana del Valle de México para vehículos con engomado Azul con terminación de placas 9 y 0, así como vehículos con permiso, holograma 1 y 2, mientras que hologramas 00 y 0 quedan exentos.

A las 10:00 horas, el #ÍndiceAIREYSALUD reporta, en la mayor parte de la #CDMX y zona conurbada la #CalidadDelAire es de ACEPTABLE a MALA, lo cual indica un riesgo de MODERADO a ALTO a la salud.#QuedateEnCasa, estamos en #SemáforoRojo?? pic.twitter.com/Hbof8TTePw — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) December 25, 2020

(Luis Ramos)