"No sabemos qué va a pasar", vecinos de Edomex sufren servicio de agua a cuentagotas

TOLUCA.- Desde el viernes, día en que comenzaron los de trabajos de interconexión entre la línea 2 y 3, que quedaron inconclusos luego de la fallida colocación de la llamada K invertida del Sistema Cutzamala, cientos de colonias de trece municipios del Estado de México han tenido el servicio a cuentagotas, incluso en algunas no se ha restablecido y por si fuera poco, la Comisión de Agua del Estado de México anunció que la baja presión se mantendrá todo el año.

En la delegación De Santiago Miltepec, perteneciente a la capital mexiquense, los vecinos reclaman que son pocas las horas en las que han tenido servicio y que las pipas que se ofertaron por parte del ayuntamiento y la CAEM, sólo surten a quienes cuentan con cisterna, los que tienen tinaco no pueden recibir el apoyo, menos quienes sólo cuentan con tambos o cubetas para almacenar el agua.

"Nos dijeron que sólo tres casas de la calle podrían ser surtidas, no me imagino quienes no tienen tinaco, al menos en las noches ha estado cayendo un poco en los tinacos, pero la verdad es que esta situación es alarmante, dicen ahora que todo el año vamos a estar así, no sabemos qué va a pasar", fue uno de los reclamos de los vecinos.

De acuerdo con la CAEM, la sequía del 2020 continúa dejando estragos en el Sistema Cutzamala, por lo que mantener la baja presión en el servicio sólo tiene como finalidad que las presas que alimentan a este sistema se recuperen, toda vez que mantienen sus niveles más bajos de los últimos 25 años.

A decir de Rubén Tovar Díaz, director General de Operaciones y Atención a Emergencias de la CAEM, aunque las lluvias han comenzado a caer en el Estado de México y en la zona de la presa del Bosque, no han sido suficiente, ya que al momento sólo han saturado el suelo por lo que se espera que en las próximas semanas comience a filtrarse el agua a las presas.

"Prácticamente a partir del lunes ya el suministro se encuentra normal, nada más que ahora la diferencia es que, en la programación que hemos hecho de las presas, hoy estamos recibiendo, en promedio, 5 metros cúbicos, recordarás que ya se había anunciado que, a partir de los arreglos que se hicieron en el tema Cutzamala, se iba a restablecer el servicio pero ahora con 5 metros cúbicos".

Destacó que si bien el almacenamiento de las presas ha incrementado ligeramente, esto podría obedecer más a las reducciones que adicionales que a la captación pluvial.

"Estas reducciones en las presiones permitirán que los almacenamientos se vuelvan un poco más constantes, por eso ya ahorita tenemos un pequeño incremento en el almacenamiento de la Presa del Bosque".

Actualmente, de acuerdo con datos de la Comisión del Agua del Estado de México en la presa de Villa Victoria se mantiene una condición estable mientras que la más afectada sigue siendo la de Valle de Bravo, lo que significa que no ha mejorado el almacenamiento sino se ha detenido la baja del nivel.

En Acolman, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlan Izcalli, Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlanepantla, Tultitlán, Tenango del Valle y Toluca se espera que al menos dos días a la semana no haya agua en las colonias afectadas o de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, que es el horario de más demanda.

