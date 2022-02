"No sabemos por dónde buscar" piden ayuda para encontrar a su madre

Las horas corren y de Concepción Albarrán no se sabe nada. Sus hijas la buscan y siguen todo tipo de pistas pero ninguna las ha llevado a su paradero. Este lunes, las células de búsqueda se reactivaron, ahora en el pueblo vecino, San José El Contadero, también perteneciente al municipio de Zinacantepec, Estado de México.

"Esto también lo debería hacer la Fiscalía (General de Justicia del Estado de México), no sabemos por dónde buscar", murmuraban los pocos vecinos que se juntaron. Este lunes fue feriado pero la convocatoria no resonó como el domingo.

(Foto: Fernanda García)

En las manos llevaban palos para remover la tierra que se viera fresca, recién colocada. También las fichas de búsqueda Odisea, alerta que se activó un día después de su desaparición.

"Ahora vinimos a este poblado, fueron los vecinos quienes nos invitaron, se los agradezco porque yo no conocía aquí y los pobladores tienen terrenos de cosecha y los están revisando".

? #VIDEO | Vecinos se unen a las hijas de Concepción Albarrán quien desapareció el pasado jueves 3 de febrero en Zinacantepec, Estado de México. https://t.co/Fik128Jo9y pic.twitter.com/WBepIWTyYH — La Silla Rota (@lasillarota) February 8, 2022

(Foto: Fernanda García)

Los ojos de Jenny, hija de Conny, develan que no ha dormido, que las lágrimas la mantienen en vela esperando la llamada que por fin le dé una pista.

(Foto: Fernanda García)

"No encontrar algo no implica que no haya avances, es mucho porque vamos cerrando puntos. Aunque no hemos encontrado nada, eso significa que podemos descartar y me da esperanza a que siga con vida y así vamos a seguir buscando hasta que alguien me diga que está bien o que algo suceda y que pueda volver a nosotras. Ya son muchas horas", comentó Jenny.

(Foto: Fernanda García)

Como si se la hubiese tragado la tierra

El jueves 3 de febrero, Concepción Albarrán salió alrededor de las 15:20 horas de su cocina económica ubicada en el centro de Acahualco.

El rastro de Cony se pierde en la calle de Morelos, las cámaras de videovigilancia ahí la detectaron pero la visión es limitada y más datos no se pudieron obtener a través de este sistema.

La mujer de 45 años no llevaba dinero, celular, ni chamarra, como si solo hubiese salido a la tienda, lo que para su familia, indica que no se fue por voluntad propia.

Anuncian jornada en Toluca

Con la finalidad de extender el territorio de búsqueda, este miércoles se llevará a cabo una jornada de volanteo en Toluca.

En punto de las 11:00 de la mañana se reunirán en dos puntos, La Maquinita y La Alameda Central, para pegar la Alerta Odisea de Concepción en cada poste, negocio y camión que se pueda, para que su rostro sea difundido y pueda regresar a casa.

aemz