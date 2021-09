No representar a las mujeres en Reforma es violencia y dificulta el cambio: Sheinbaum

Esta mañana se develaron cuatro estatuas de mujeres históricas para México sobre el Paseo de las Heroínas en Reforma, sobre el tramo que comprende de la Glorieta del Ángel de la Independencia, a la calle Leibnitz en la alcaldía Cuauhtémoc.

Josefa Ortíz de Domínguez "La Corregidora", Gertrudis Bocanegra, Sor Juana Inés de la Cruz y Margarita Maza son las figuras que a partir de este miércoles se podrán observar sobre esta avenida característica de la Ciudad de México.

Las esculturas miden 1.75 metros de altura, están fabricadas con bronce, su base es una estructura metálica y se colocaron sobre basamentos labrados en piedra.



La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum aseguró que esta obra representa un cambio cultural pues ahora las mujeres tienen un reconocimiento histórico en los acontecimientos del país.

"Lo mejor que puede ocurrir es que las niñas pasen y se reconozcan en las heroínas".

Asimismo puntualizó que se deja un legado para las presentes y futuras generaciones, pues que las mujeres no se vieran simbólicamente representadas significaba violencia.

"Que no haya mujeres en el Paseo (de la Reforma) es violencia que somete y aniquila un presente y futuro, (porque) dificulta el cambio".

Además, Sheinbaum Pardo enfatizó que las mujeres no están escondidas en la historia, sino que son protagonistas de los cambios.

(Fotografía: Especial)

Por su parte la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández mencionó que en su tiempo estas cuatro mujeres tuvieron el privilegio de acudir a la escuela, por lo que fueron la excepción y lo que se pretende en el presente y futuro es que no deje de ser una regla.

"Se reconoce el hecho de que fueron invisibilizadas por patrones culturales que es necesario abolir [...] hoy es nuestro derecho la educación igualitaria".

El lenguaje igualitario también fue tema de conversación durante el evento, pues la integrante del reciente Consejo Asesor de Cultura de la Ciudad de México, Lorena Hernández invitó a las estudiantes que acudieron a la inauguración, a nombrarse en femenino, a visibilizarse como mujeres con lenguaje inclusivo, pues si no se nombran, no existen.

Alumnas de las escuelas con nombres de las heroínas acudieron a la develación de las estatuas (Fotografía: Especial)

Además hizo hincapié en que no se debe tener miedo a autodenominarse feminista, pues el feminismo no es algo que dé miedo, "Las feministas no son esas mujeres agresivas que andan por ahí pintarrajeando monumentos y golpeando gente, no, las feministas son mujeres que luchan por nuestros derechos".

En tanto, la diputada Ana Francis Mor mencionó que la historia universal no existe porque siempre ha sido masculina, no obstante empezó a ocurrir ahora que las historias de las mujeres están puestas en los libros, monedas, billetes, monografías "y por fin en las estatuas".

"Cuando decimos que la Cuarta Transformación será feminista o no será, no es una amenaza, las feministas no amenazamos, construimos. Es una invitación a cambiar el mundo ¿y quién en su sano juicio no querría cambiar el mundo?", aclaró.

