“No quiero ser recordada como una actriz violada, pero alzo la voz”

Juliana no quiere ser reconocida como "la actriz violada", reconoce en entrevista para “alzar la voz” pues dice que "el que debería sentir vergüenza de todo esto es el tipo que me violó y no yo" y no quiere que la pandemia detenga la justicia que tanto anhela.

En diciembre de 2017, Juliana fue invitada por dos amigas suyas a pasar el fin de año en la casa de un familiar en Acapulco.

Juliana entonces tenía 16 años y junto con sus amigas se han desenvuelto en el medio del espectáculo y desde pequeñas han salido en distintos programas de Televisa.

"Nos conocemos desde los 9 años y nuestras familias convivían seguido, había confianza", describe.

En su penúltimo día en Acapulco, las chicas fueron a una fiesta y por la noche entraron al jacuzzi del departamento, una de las amigas de Juliana salió del lugar y ella se quedó unos momentos más. Minutos después, el tío de sus amigas, pariente de la actriz Kate del Castillo y dueño de la casa, Jorge "N" se acercó a hablar con la menor.

"Es el tío de mis amigas, lo conocía y nunca había hablado mucho con él; no paraba de hablar y yo no sabía cómo safarme, de pronto se acercó al jacuzzi e iba a meterse conmigo, intenté salirme pero él ya no me dejó".

Ahora, a sus 18 años, Juliana narra a La Silla Rota cómo forcejeó con Jorge "N" para que no se le acercara y el hombre la sumergió en el agua y posteriormente la violó.

"Yo no sabía lo que estaba pasando, el tipo primero tocó mi vagina con su pie, intenté alejarlo pero me tomó con fuerza por la cintura y comenzó a violarme, intenté pelear pero cuando comencé a ahogarme, solo quería que acabara esto y sentí que ahí iba a morir y dejé de hacer fuerza".

Cuando la entonces menor de 16 años dejó de forcejear, su agresor la soltó y Juliana tuvo oportunidad para salir corriendo del jacuzzi.

Minutos después, la mamá de sus amigas la encontró, la joven no sabe qué expresión tenía su rostro pero relata que fue un momento muy incómodo pero la mujer la arropó con una toalla y la envió a dormir sin preguntarle si había pasado algo.

Esa noche fue el inicio de un infierno para la joven y el inicio de una culpa que la siguió por más de un año.

"Yo quería irme de ahí, no sabía qué hacer, estaba en casa de ese tipo y era familiar de mis amigas, en la mañana siguiente el tipo me guiñó un ojo y me sentí muy mal, como si fuera cómplice pero más tarde entendí que no era así".

El tiempo pasó, y actuar y dedicarse a lo que le gustaba perdieron sentido, por lo que el silencio y la depresión la llevaron a la joven a intentar quitarse la vida en dos ocasiones durante el 2019.

"Después de la primera vez me internaron en un psiquiátrico, no sabían qué pasaba conmigo y yo seguía sin decirles, estuve ahí un mes y volví a intentarlo (suicidarse) pero cuando desperté en el hospital pasé por un momento en el que me animé a hablar".

Fue en agosto de 2019 que Juliana le contó a su mamá lo que había vivido y tras tomar distintas terapias, el proceso fue menos difícil para poder articular que fue víctima de una violación.

"No sabes lo difícil que me fue poder decirlo", comenta mientras define, a partir de su aprendizaje, los distintos tipos de violencia sexual y asegura que ahora ha decidido hablar y conseguir que se haga justicia.

Fue así como después de varios meses, terapia y lecturas, Juliana asistió el pasado 8 de marzo a la marcha histórica en la Ciudad de México por el día de la mujer y ese día conoció al José Luis Rubio, padre de Yakiri Rubio quien fue víctima de violación y asesinó en defensa propia a su agresor, y a su vez éste la contactó con las madres de Pamela Gallardo y Fátima, víctimas de desaparición forzada y de feminicidio.

Juliana explica que tras ser asesorada por familiares de víctimas y su propio proceso es cuando denuncia la cual queda bajo la carpeta de investigación CI-FDS/FDS-6/UI-FDS-6-02/00386/03-2020.

“Dar a conocer nuestros casos y hacerlos mediáticos, son nuestras opciones para conseguir justicia, todas merecemos justicia. Así fue como decidimos hacer un video y aunque está la pandemia no queremos que se detenga (la justicia)”.

Para la abogada Ana Katiria, quien ha defendido a víctimas de violencia de género en distintas expresiones como Yakiri Rubio y la saxofonista María Elena Ríos, tomar las riendas del caso y articularte como víctima es una de las mejores terapias de reintegración a la sociedad puesto que “al saber que estás haciendo de todo por obtener justicia para ti, quedas inevitablemente fortalecida”.

"Pandemia de violencia de género"

"El video se llama pandemia de violencia de género", explica Juliana pues al igual que muchas víctimas de delitos sexuales, México vive una epidemia mayor desde hace tiempo.

"Cuando hablé por primera vez en mis redes sociales, no podía creer la cantidad de mensajes que me llegaron, muchas chicas, mujeres y algunos hombres me contaron de sus violaciones, acoso y todo lo que habían vivido. Sé que no soy la única y deseo que todos tengamos justicia".

A pesar de que en días anteriores el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que la violencia de género tuviera un alza, y dijo que había "fraternidad familiar" durante la cuarentena, las cifras dicen lo contrario:

En marzo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 395 llamadas por violación, lo cual representa un 22 por ciento más que las cifras de febrero.

En los últimos tres años, la violencia de género, en específico los delitos sexuales, va en aumento. Como muestra, cifras oficiales de la SESNSP de la Ciudad de México, Acapulco y Guerrero:

...y el temor de no obtener justicia

La revictimización al intentar levantar una denuncia, lejos de ser la excepción es la regla, relata Juliana.

"Cuando fui a denunciar pasé casi 24 horas en el búnker de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y aunque podría entender que reciben muchos casos, ellos (la Policía de Investigación) se vuelven insensibles: me preguntaron que qué ropa estaba usando y si me había gustado lo que pasó"

La falta de perspectiva de género, la revictimización y la pandemia por covid-19 mantienen en vilo a Juliana y su mamá quienes esperan que no sea archivado el caso ni que Jorge "N" huya de México pues al ser pariente de Kate del Castillo y tener un poder adquisitivo más alto, podría salir impune del delito sexual que cometió.

"Yo no sé si él haya violado a alguien más pero lo denuncio porque no quiero que pase de nuevo, ahorita no sé si ya fue notificado y pues sé que la familia ya cerró sus redes sociales, mis amigas me pidieron que no las haga tomar partido y yo solo pienso ¿por qué no se hablan de cuántos hombres violadores hay y no de las mujeres violadas?".

Para la abogada Ana Katiria, lo que hace Juliana y lo que han hecho cientos de víctimas al buscar visibilidad en sus casos y hacerlos mediáticos es una de las cosas más importantes pues por lo general en delitos de género, los acusados tienen un poder socioeconómico mayor a la víctima, les doblan la edad y pareciera que son intocables pero esto no es cierto.

“Tratar de conseguir por cualquier medio la protección y justicia es muy válido; recordemos que nadie atenderá con la misma urgencia tu caso más que tú (la víctima). Este es un eje central: las víctimas deben asumir un papel activo pues a diferencia de otros países, con la denuncia no basta”.

En los casos en general, la abogada recuerda que aunque exista un resguardo en casa, no significa que las carpetas quedan pausadas por lo que seguir aportando elementos de prueba a las carpetas de investigación es vital.

“Me parece relevante que las víctimas no se desanimen en la búsqueda de justicia. Esto es una clave para el éxito. En mi experiencia, al señalar a un agresor por poderoso que sea, este puede quedar en la cárcel”.

Por ello, Ana Katiria reitera que hay dos pruebas fundamentales: la imputación de la víctima y la valoración de psicología; otra es la prueba física, pero cuando la víctima denuncia tiempo después, esta es muy difícil de conseguir.

“Este caso yo le diría a las víctimas que no decaigan e insistan a sus representantes legales, hay muchas opciones y en el caso de Juliana o de muchas que tengan temor que su agresor huya del país, se puede solicitar la alerta roja para fichar a los sujetos y no puedan viajar, así como revisar si el CAVI ya está lista la prueba pericial en psicología para integrar a la carpeta (el daño y afectación en la psique por este hecho). Si un hecho es cierto y ocurrió hay un centenar de síntomas físicos y psicológicos hay mucha evidencia que pueden recolectar”, explica.

“Mientras las víctimas tengan una red de apoyo familiar y psicológico que empaticen con su dolor, habrá una posibilidad de fortalecer las acusaciones”, concluye.

fmma