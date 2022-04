"No quiero ser prófuga", dice Roxana, señalada de asesinar a su agresor sexual

Nezahualcóyotl.- Roxana Ruiz declaró estar convencida de que, pase lo que pase con su amparo para evitar regresar a prisión, se presentará el próximo lunes a la audiencia de control en los juzgados penales de Neza-Bordo.

"He hecho todo bien y no les voy a dar el gusto de esconderme, no quiero ser una prófuga", es como resume parte de su lucha por encontrar la libertad absoluta tras ser acusada de asesinar a su agresor sexual.

La joven, originaria de Pinotepa Nacional, salió de Oaxaca y buscaba una mejor vida vendiendo papas en Neza, pero en mayo pasado privó de la vida a Sinaí "N", luego de que éste presuntamente abusara sexualmente de ella.

Roxana accedió a tomar un par de cervezas con un grupo de trabajadoras y trabajadores de una tienda comercial, quienes le compraban papas, y Sinaí se ofreció a acompañarla a su casa.

De acuerdo con investigaciones, Sinaí presionó a Ruiz Santiago para que lo dejara quedarse en su casa debido a que era tarde y que fue dentro del cuarto donde Roxana rentaba que este hombre abusó sexualmente de ella.

"Cuando un hombre te agrede sexualmente y después de eso te amenaza con matarte no sabes como defenderte y sacar esa valentía. Realmente creo que mi vida corría peligro en ese momento y no estoy orgullosa de que haya muerto una persona pero amo mi vida", dijo.

Roxana Ruiz fue detenida por policías municipales cuando pretendía abandonar el cuerpo de su presunto violador en la esquina de la calle Organillero, esquina con avenida Chimalhuacán, colonia Benito Juárez.

"Me agarraron totalmente indefensa, no sabía qué hacer, no me leyeron mis derechos y tampoco nada de perspectiva de género, desde un principio y ahorita les está costando hacerlo", agregó.

En febrero de 2022, tras nueve meses de permanecer recluida en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social, un juez con sede en Nezahualcóyotl modificó sus medidas cautelares y le dictó libertad condicional para enfrentar el proceso por delito de homicidio con exceso de legítima defensa.

Tras el dictamen, la familia del asesinado y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México apelaron ante el Tercer Tribunal de Alzada, con sede en Texcoco, quien falló a su favor y decretó que Roxana deberá volver al reclusorio el próximo 18 de abril.

Será hasta ese mismo lunes cuando los juzgados federales determinen si el amparo para que Roxana Ruiz no regrese a prisión será a su favor, por lo que la joven anunció que en caso de ser en contra afrontará la ley.

"Lamentablemente siempre se van con los más débiles con los de bajos recursos con los indígenas, las mujeres y madres lamentablemente", finalizó.

aemz