No quería vacunarme, pero para no tener problemas acudí: rezagado

A 9 meses del inicio de la campaña de vacunación contra la covid 19, don Fernando García, quien pertenece a la tercera edad, y vive en Iztapalapa, una de las tres alcaldías donde más contagios y decesos por la pandemia ha habido en la ciudad de México, no se había aplicado la vacuna.

Entrevistado por La Silla Rota, explicó que no lo había hecho por motivos religiosos, pero ante el rumor de que el certificado de vacunación sería pedido por autoridades para diversos trámites, acudió al Centro de Exposiciones de Ciudad Universitaria a ponerse la vacuna Astra Zeneca, contra la covid19.

"Yo no me quería vacunar pero por ese motivo para no tener problemas después opté por vacunarme", reconoció.

(Foto: Marco Antonio Martínez)

Don Fernando es una de las 50 mil personas que se esperan en el lapso del 25 al 29 de octubre, como parte de la vacunación para rezagados. De acuerdo con el subsecretario de Educación de la Ciudad de México y encargado del centro de vacunación, Vladimir Valdez, en estos dos primeros días 60 por ciento de los que ingresan van por su primera dosis, y su rango de edad va de los 18 hasta los 70 años.

MOTIVOS RELIGIOSOS

Don Fernando explicó a La Silla Rota que su resistencia a vacunarse se debía a su visión religiosa y porque ha leído la Biblia. "Pero no puedo yo luchar solo contra el mundo".

Vendedor en el tianguis, nacido en Oaxaca y ahora habitante en Iztapalapa, aclaró que desde que inició la pandemia, sabía de los efectos de la covid 19.

(Foto: Marco Antonio Martínez)

Entrevistado luego de recibir la inyección, al preguntarle cómo se sentía, respondió que bien.

"Quiero pensar que es algo que me va a dar fuerza por si llego a infectarme porque aun sigue esto".

Incluso, recomendó a quienes aún no se lo han puesto, ponérsela y adelantó que él se pondrá la segunda dosis.

"Simplemente es para ponerse bien y no infectar a la familia".

CAYERON ENFERMOS

En la misma jornada de vacunación y prácticamente a la misma hora, los jóvenes Julieta y Ricardo acudieron a ponerse la primera dosis. La razón de su rezago es que cuando en Benito Juárez, alcaldía en la que viven, se iba a poner la vacuna a su grupo etario, se contagiaron de la covid19 y debieron esperar.

(Foto: Marco Antonio Martínez)

Ella se reía feliz mientras esperaba la inyección. Él lucía más nervioso. Pero Julieta lo animó y él gritó "venga, venga" y la enfermera lo inoculó. Aunque hubo una gota de sangre, él no perdió el ánimo.

-No te pasa nada- le dijo Julieta.

-Me siento al 100- expresó él y no se chivearon ni siquiera ante la cámara del celular.

Ahora que ya tienen la primera dosis, Julieta espera que todo mejore y además ambos ya irán a las clases presenciales.

(Foto: Marco Antonio Martínez)

Al pedirle su opinión sobre aquellos que han tenido la oportunidad de vacunarse, pero no lo han hecho, responde, con un gesto duro que contrasta con su mirada traviesa cuando ve que su amigo se pone nervioso, ella sólo comentó lo siguiente.

-Muy mal.

POR TRABAJO

Otro rezagado fue Rodolfo Arreola Miranda. Se debió a cuestiones de trabajo. De oficio mecánico, comparte que cuando le tocaba la segunda dosis, no pudo ir porque tenía trabajo pendiente, y como vive al día, no pudo dejarlo botado.

-El trabajo escaseó mucho, de repente no había para comer y cuando hay, pues hay que aprovechar- comentó a La Silla Rota.

Dejó pasar un mes, y no le preocupó, porque sabía que la iba a recibir, así fuera al último día.

Vecino de la alcaldía Magdalena Contreras, ha tenido la fortuna de no tener un caso cercano de covid19 entre sus familiares. Pero pide a quienes no se han vacunado que acudan a ponerse la primera o segunda dosis.

-Está duro- alertó.

QUERÍA LA ASTRA

Ariadna Lazcano ya había recibido una dosis, pero fue de la vacuna Cansino y no se sintió segura con el biológico recibido, porque escuchó que a los seis meses debía reforzarse, por ello decidió acudir a ponerse la de Astra Zeneca.

-Me vine a vacunar porque trabajo con niños no vacunados y me da miedo enfermarme- justificó.

De 48 años, consideró como una medida adecuada esperar a los rezagados.

(Foto: Marco Antonio Martínez)

-Eso habla de que el gobierno está preocupado por la población- consideró.

Sobre los que se niegan a vacunarse, se mostró respetuosa de su decisión, pero les pidió reconsiderar.

-Si hay la oportunidad de vacunarte y ayuda a que los contagios sean menores o que cuando te enfermes sea más leve la enfermedad, yo sí lo haría- les recomendó.

Recordó que el padrino de su pareja falleció de covid19 en enero, en la segunda ola de contagios.

(Foto: Marco Antonio Martínez)

Vecina de la Unidad Modelo, "de Iztapalapa para el mundo", expresó, orgullosa, aseguró que para vacunarse viajó durante 45 minutos para llegar al Centro de Exposiciones de Ciudad Universitaria.

La vacunación continuará en el Centro de Convenciones hasta el 29 de octubre, con un horario de 7am a 4pm.

De acuerdo con información del gobierno capitalino, en la Ciudad, hasta el 25 de octubre 98 por ciento de la población mayor de 18 años había recibido por lo menos la primera dosis de la vacuna, y 85 por ciento la segunda.

Apenas este 25 de octubre inició en la Ciudad de México la vacunación de menores de 12 a 17 años, pero con comorbilidades.

aemz