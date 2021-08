"No queremos volver a las aulas, si hay contagios la culpa va a ser de nosotros"

ECATEPEC.- La escuela preparatoria 228 "Victor Puebla" le hace honor al nombre de su comunidad "Laguna de Chiconautla" porque cada vez que llueve termina inundada.

En lo que va del año en al menos cinco ocasiones ha sufrido los estragos de las lluvias porque no cuenta con el sistema de drenaje.



Sin sistema de drenaje previo al regreso presencial a clases / Fotografía: Manuel López

Además, a esta carencia se suma la falla de agua potable indispensable para este regreso seguro a clases presenciales tras la emergencia sanitaria.



El plantel se ubica en una de las zonas con mayor rezago social del municipio de Ecatepec, el más poblado de todo el Estado de México.



Por falta de agua potable, la escuela debe abastecerse con pipas (Fotografía: Manuel López)

"Cada vez que llueve aquí se inunda, salen hasta ranas de no se dónde por eso las condiciones pueden mucho con los alumnos y se van.



"Aquí vienen sus primeros semestres y ya no quieren seguir. Somos, digamos, una escuela de trampolín", reconoce Catalina Rayón, orientadora del plantel.



Y es que en cada tormenta, el patio que en su mayoría es de tierra, recolecta el agua que se acumula en las calles aledañas todas sin pavimento.



Las recientes lluvias que han caído en el Valle de México aún son visibles en las inmediaciones del plantel. Las calles llenas de lodo impiden el tránsito local y la gente tiene que sortear charcos para poder caminar.



Las lluvias e inundaciones afectan la demanda escolar y deserción en la escuela / Fotografía: Manuel López

Aunque los profesores comenzaron con el proceso de inscripción, tras el anuncio del nuevo ciclo escolar, la respuesta de la población ha sido nula.



"Nuestra escuela es relativamente pequeña, en años anteriores llegamos a tener 250 alumnos pero ha llegado a bajar este número", dice.

#Metrópoli | Esta escuela de Ecatepec, no tiene red de drenaje, agua potable ni barda perimetral.

"Así no podemos volver a clases, si se contagian la culpa va a ser de nosotros", reclaman padres de familia. #ep https://t.co/eVSpXfoel7 pic.twitter.com/e09DLjInvt — La Silla Rota (@lasillarota) August 19, 2021

En lo que va de este mes, la escuela solo ha podido captar 25 nuevos estudiantes, los cuales se suman a los 53 y 50 de tercer y quinto semestre que continuarán en clases para este año.



"Nuestra escuela está ubicada en una zona vulnerable por la falta de servicios y aparte muchos papás terminaron desempleados y en el gobierno aquí se echan la bolita", dice.



La falta de servicios a más de una década de su construcción se reduce a un conflicto territorial que mantienen los gobiernos de Ecatepec y Acolman.



"Para unos somos de Ecatepec y otro de Acolman, ninguno viene aquí a dar los servicios básicos, pero cuando son las elecciones sí vienen a pedir el voto y luego se olvidan de esta zona", comentan padres de familia.



"Nosotros no queremos volver a las aulas, no hay condiciones para eso, porque no tenemos una barda perimetral, ni agua, ni drenaje y si hay contagios aquí en la escuela la culpa va a ser de los profesores y de nosotros", agregan.



Escuela opera sin barda perimetral /Fotografía: Manuel López