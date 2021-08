"No queremos impunidad": clama familia de víctima de feminicidio en Ixtapaluca

IXTAPALUCA.- "Queremos justicia, no queremos impunidad", fue el grito que lanzaron mujeres feministas y familiares de Alejandra Calvo Almonte, asesinada en abril de 2020, cuyo caso continúa en proceso de investigación.

Al realizar un mural en su memoria en el municipio de Ixtapaluca, al oriente del Valle de México, el grupo lamentó la falta de avances por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a un año y cuatro meses de los hechos.

"Hay un principal sospechoso, ya se aportaron todas las pruebas que logramos como familia encontrar y hasta ahora no hay nada. Todo sigue en el limbo, sin avances y con el feminicidio de mi hija impune, como otros en el Estado de México", denunció su madre Teresa Calvo.

El día del homicidio, Alejandra de 21 años, había discutido con una conocida en la unidad habitacional Los Héroes, donde vivía con sus padres.

#Metrópoli | En el municipio de Ixtapaluca, se realizó un mural en memoria de Alejandra Calvo quien fue asesinada en abril de 2020. #ep https://t.co/pcz3KvuMiO pic.twitter.com/DStPN5GrfG — La Silla Rota (@lasillarota) August 17, 2021

Los ánimos se encendieron tanto que ambas comenzaron a golpearse, cayeron al piso y terminaron con varios golpes en la cara. Fue una discusión callejera.

Luego de que su agresora se fue del lugar, un hombre llegó y en aparente represalia le disparó en la cabeza para tratar de defender a la joven que comenzó la discusión.

A pesar de que los hechos quedaron grabados en un video y que el presunto responsable fue identificado por los familiares de Alejandra, aún no ha sido detenido y continúa en libertad.

"No tenemos nada. No nos dan avances y por eso estamos aquí para visibilizar que no hay justicia".

PLASMAN MURAL PARA QUE EL CASO NO SE OLVIDE

Para evitar que el caso quede en el olvido, su madre, su hermano y varias mujeres feministas se concentraron afuera de la escuela Secundaria Técnica 91 localizada en la colonia centro de Ixtapaluca, para pintar su rostro.

"Venimos aquí porque mi niña venía a esta escuela. Esta es la avenida Jesús María y es el principal acceso a la unidad habitacional Los Héroes donde pasó todo, y queremos que toda la gente que pase se entere del caso", comentó Teresa Calvo.

Con ayuda de voluntarios y algunas artistas urbanas, los familiares de Alejandra lograron transformar una pared en un memorial en recuerdo de "bubu", como era llamada por sus familiares más cercanos.

A lo largo del día, grupos feministas como Violetas Moradas realizaron mercaditas para recolectar donativos con el fin de apoyar a familiares de víctimas de desaparición y feminicidios que atraviesan complicaciones económicas.

Con el memorial a Alejandra Calvo Almonte en el municipio de Ixtapaluca, suman ya tres murales intervenidos en la zona oriente del Valle de México. Uno en la comunidad de Chocolines, también de Ixtapaluca, por el feminicidio de la pequeña Renata, y en el municipio de Chimahuacán, por la muerte de Diana Velázquez Florencio.





(SAB)