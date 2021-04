"No puedo dejar de trabajar porque dejo de comer; con la vacuna me siento más seguro"

CHIMALHUACÁN.- El temor a contagiarse y padecer los estragos que provoca el Sars-Cov2 llevó al "depredador" más temido de Chimalhuacán a vacunarse contra el nuevo coronavirus.

Montado en su mototaxi, este personaje peculiar de la zona oriente acudió a las instalaciones del Recinto Ferial, en el barrio de Nativitas, para recibir la segunda dosis de la vacuna Sinovac.

Dedicado desde hace más de 30 años a recorrer las calles de Chimalhuacán, el "Depredador", como fue bautizado por sus compañeros, reconoce que a pesar de ser de otro planeta, también está expuesto al coronavirus.

"Hay que cuidarse. Uno trata de protegerse pero está expuesto a que lo contagie cualquier persona. Hasta uno que es un depredador", contó entre risas.

Se trata de José Luis Rodríguez Saldierna, un mototaxista de 61 años que decidió caracterizarse como un alienígena para prestar el servicio de traslado de pasajeros con ayuda de su motoneta y una calandria.

"Yo hice este casco para protegerme y también darle algo distinto a mi casco. Es difícil andar con cubrebocas y el casco, entonces pensé en hacer el esto y darle algo distinto a mis clientes", explicó.

Desde que inició la pandemia en México, José Luis trató de idear un mecanismo de protección diferente al uso tradicional del cubrebocas que pudiera utilizar durante sus días de trabajo a bordo de su mototaxi.

"Eso de usar cubrebocas a mí no me gusta porque siento como que me asfixia, y este casco pues cómo voy en el mototaxi le entra viento y siento que no estoy tan asfixiado y expuesto al virus aparte de que está cerrado", comentó.

En menos de 30 minutos y ante la mirada extraña de varios vecinos y médicos, José Luis logró ser vacunado por segunda ocasión y completar así su proceso de inmunización que le permitirá continuar trabajando más seguro en las calles.

"Yo no puedo dejar de trabajar porque sino mi familia no come. Ya con esto me siento más seguro y pues hay que seguir trabajando y cuidándonos porque nadie está libre de esta enfermedad", reconoció.

Al igual que el depredador de Chimalhuacán más de 40 mil adultos mayores han acudido a las 5 sedes que fueron instaladas en el municipio de Chimalhuacán para recibir la segunda dosis de la vacuna Sinovac contra el coronavirus.

De acuerdo con las autoridades locales, durante los dos primeros días de vacunación se inocularon a 38 mil 900 abuelitos de este municipio, de un total de 46 mil adultos mayores que recibieron la primera dosis, cifra que se espera alcanzar este lunes.





(SAB)