"No puede regresar un régimen autoritario y antidemocrático": Sheinbaum

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum consideró que no puede "regresar un régimen autoritario, antidemocrático y represivo", en el marco de los 50 años de la masacre del 10 de junio conocida como El Halconazo.

"No hay que olvidar de dónde venimos porque si no, no sabemos a dónde vamos. (...) Es fundamental para no olvidar lo que fueron los gobierno autoritarios, que para salvaguardar el poder estuvieron dispuestos a utilizar armas en contra de jóvenes que luchaban por las libertades.

"Hay que recordarlo todos los días porque no puede regresar un gobierno autoritario, no puede regresar un gobierno antidemocrático, represivo", dijo Sheinbaum en un evento donde estuvieron presentes sobrevivientes de la masacre.

La jefa de Gobierno aseguró que "de ahí venimos y eso es lo que es esta ciudad, por eso hay que recordarlo todos los días" y señaló una supuesta campaña donde se señala al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador como autoritario.

"Desde una campaña mentirosa han dicho que (la Cuarta Transformación) es autoritaria", por lo que es fundamental recordar los acontecimientos del 10 de junio 1971.

En esa fecha, un jueves de Corpus, de acuerdo con el calendario católico, estudiantes que se manifestaban a favor de la educación pública fueron reprimidos por un grupo paramilitar llamado "los halcones", tan solo a tres años de la masacre del 2 de octubre de 1968.

Con palos primero y luego con armas de fuego, los estudiantes fueron atacados; algunos sobrevivientes fueron "rematados" en salas de emergencias de los hospitales.

Por la conmemoración de El Halconazo, organizaciones convocaron a manifestarse este jueves en distintos puntos de la Ciudad de México.

La Asamblea General Fes Acatlán 2021 convocó a una marcha que partirá de cuatro puntos, de Metro 4 Caminos, de la Plaza Lídice y de Metro Normal en horarios de 9 de la mañana, 11 de la mañana y 4 de la tarde.

Otra fue una rodada organizada por Iztabikers Santiago Oficial que partió de La Viga y Santiago, en Iztacalco, con rumbo a diversos puntos, entre ellos el Palacio Negro Lecumberri.

A las 11 horas de este jueves tuvo lugar una concentración en la Plaza Lídice, organizada por el Comité 68 Pro Libertades Democráticas.

Dicha organización convocó una marcha a las 15 horas que partirá de metro Normal al Zócalo capitalino.

