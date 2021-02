“No podía creer que mataron a una compañera dentro del CCH"

Después de que Aideé “N” fuera asesinada la tarde del lunes dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades Oriente (CCH), reina la impotencia y el coraje entre la comunidad estudiantil, ya que con ella suman tres estudiantes de ese plantel que privan de la vida, aunque la primera dentro de un salón de clases.

Frida Madrid, estudiante de CCH Oriente, acababa de entrar a su clase de psicología cuando la maestra les dijo que solo les entregaría la calificación, porque tenían que desalojar el edificio sin decir la razón. Al salir del salón vio a sus amigos y le comentaron que al parecer habían matado a una alumna. “Al principio decían que la habían apuñalado, otros que le habían disparado”.

A fuera del plantel en la entrada principal ya estaba la ambulancia de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y muchos policías. A esa hora ya no dejaban hacerse al edificio P, donde sucedieron los hechos.

Adriana Durán, alumna del sexto semestre del CCH Oriente, relató que cuando salía de las instalaciones, luego que autoridades les pidieron que desalojaran, se enteró que habían matado alguien.

“No lo podía creer, luego me dijo un amigo que había sido una compañera y había sido dentro de la escuela, unos comentaban que la habían apuñalado otros que había sido de un disparo. Fue un momento muy desconcertante. ¿Qué tan mal estamos para que eso sea normal? y dentro de una escuela no estemos seguros. Me saqué mucho de onda”.

Dijo que al llegar a la salida del plantel vio el vehículo del Ministerio Público. “Hasta donde yo tengo entendido esas ambulancias son las que ya llevan los cuerpos a la morgue y se supone que las autoridades dijeron que todavía estaba viva y la habían llevado a un hospital”.

Brenda Navarro, estudiante del sexto semestre del CCH Oriente, dijo que entre sus compañeros y amigas se siente un ambiente de miedo e impotencia, ya que la situación de inseguridad no ha mejorado y con el asesinato de Aideé se recrudece el enojo.

Este martes las instalaciones del plantel permanecieron cerradas. Las autoridades anunciaron que se suspenderían clases y actividades, debido a las diligencias de los peritos y policías de investigación.

A un lado de la puerta principal, un profesor colocó una pequeña ofrenda con velas y flores en memoria de la estudiante del sexto semestre. Arriba hay una cartulina que dice “¿Cuántas gotas debemos dejar caer para que veas que está lloviendo?”.

Durante un mitin que realizaron la mañana de este martes, los estudiantes convocaron a asamblea el próximo jueves a las 13:00 horas para establecer los ejes de acción.

Los alumnos que participaron en el mitin manifestaron su preocupación por la violencia que se vive dentro y fuera de la UNAM, en específico del CCH Oriente. En menos de un año, tres alumnas han sido asesinadas, a pesar de las exigencias de la comunidad estudiantil de reforzar la seguridad afuera del plantel.

Exigieron la renuncia de director del plantel, Efraín Peralta y del director general de los cch’s Benjamin Vargas Sánchez, así como pidieron diálogo con autoridades de seguridad y la alcaldía Iztapalapa.

JGM