"No podemos ser permisivos para que unos riquillos se diviertan con los toros"

La diputada panista e integrante de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México, Ana Villagrán se mantiene en su postura de que la tauromaquia debe desaparecer en la capital.

Aunque cree que el espectáculo masivo con 500 años de tradición en México debe desaparecer, y evitar así que sufran los toros de lidia sacrificados en los espectáculos, aclara que no está cerrada a que haya un esquema intermedio. Algo como ocurre en Portugal, donde los toros ya no son sacrificados ni torturados. Otro esquema es que las corridas no desaparezcan inmediatamente, pero sí en algunos años, para que quienes viven de eso se adapten a otras actividades.

"De cualquier manera si esto llegara a darse en la ley no sería de un momento a otro. ¿Cuánto tiempo quieren los taurinos, quieren cinco años? Le ponemos en el dictamen cinco años, ¿quieren 10? Negociamos que sean 7. Los cambios no son repentinos, se tiene que involucrar a la Secretaría de Desarrollo Económico de la capital y que dejen de hacerse guajes para no tomar una decisión al respecto", criticó.

La panista, quien fue entrevistada por La Silla Rota para conocer el lado de la moneda de los antitaurinos, responde a los argumentos de quienes son aficionados a la Fiesta Brava. Afirmó que es falso que el toro de lidia no sufre en una corrida. También desmiente que sean miles de empleos los que se perderían con la desaparición de la tauromaquia en la capital, como dice la Asociación de Tauromaquia. Se trata de alrededor de unos 500, y prevé que quienes vivan de esta actividad podrían adaptarse a otra, pues así ocurrió con los que vivían de los circos.

CRITICA A JEFA DE GOBIERNO Y A LEGISLADORA

La legisladora ha votado dos veces el dictamen antitaurino y desde noviembre está atenta al tema para que no haya contradicciones, y aprovecha para pedirle a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, no abogar por los taurinos.

"Levanto la voz para pedirle a la jefa de Gobierno que deje de estar defendiendo taurinos y que no se esté metiendo en los procesos judiciales que el valiente juez Jonathan Bass dio para la suspensión definitiva ahorita en la plaza de toros. Me parece detestable e insultante que la jefa de Gobierno, que además pretende ser presidenta, se meta para enturbiar las acciones del Poder Judicial y que lo haga para defender taurinos. No le vuelvo a creer un ápice de que se diga defensora de animales", señaló.

Reconoció que en el Congreso el tema está en pausa y no se ha aprobado el dictamen. Lamentó que la diputada priista Tania Larios se "haya echado para atrás" y ya no tienen los cinco votos para aprobarlo. Solo se mantienen firmes el presidente de la comisión, Jesús Sesma, Federico Döring, Gabriela Quiroga y ella.

"Lo que sí es que voy a ser contundente en evitar que la jefa de Gobierno utilice a los diputados de Morena para una consulta ciudadana que ni siquiera es avalada por el INE", advirtió.

Activistas antitaurinos protestaron en la CDMX para exigir que se elimine la Fiesta Brava. (Foto: Cuartoscuro)

QUE NO HAYA DIVERSIÓN MIENTRAS SE TORTURA A UN ANIMAL

-¿En el dictamen pide que acabe la fiesta brava o que solo no se sacrifique al animal?

-Los diputados antitaurinos nos estamos concentrando en lo que nos importa, que no exista actividad económica basada en la diversión de familias y personas que casi nunca llenan la plaza de toros, basada en que un animal sufre y es torturado en un acto de tres tiempos. Los taurinos presumen que es criado para eso, que es mentira que se la pase mal. Pero te voy a dar un ejemplo de que no, si simple y sencillamente el toro cuando espera a ser toreado, con su colita espanta las moscas, eso es porque su piel es suficientemente sensible para recibir el impacto de cualquier animal sobre su superficie.

Imagínate lo que siente un mamífero con un sistema central nervioso cuando le encajan constantemente las banderillas, el momento en que le cortan las orejas, y que esté viendo a algún taurino, si tiene gracia, talento y preparación suficiente, que le encaje la estocada final en el corazón, puede llevar a cinco minutos de agonía donde se está retorciendo, esperando a dejar de sufrir. Eso es lo que nos mueve a los que alzamos la voz.

-¿Respecto al tema económico, las personas que viven de eso, que venden sombreros, comida...?

-Todos ellos pueden encontrar trabajo si la plaza de toros se dedicara a otra cosa. Ellos tienen trabajo, hasta los viene viene de afuera cuando hacen un concierto de la plaza o partido. Eso depende de los dueños, pero se pueden dedicar a una actividad donde no se torture a un animal. En el dictamen al inicio se les daba a las personas un año para modificar su modelo de negocios. Vimos con los cirqueros que sí acataron la ley y tuvieron tiempo para transformarse. Un ejemplo de ello es el circo Atayde, dejó de tener espectáculos con animales y ahora vende espectáculos con personas o usa sus terrenos para hacer eventos.

Villagrán añadió que muchas de esas familias podrían no venderle a los taurinos de la capital, pero sí hacerlo a los de Guanajuato, Tlaxcala y a los de Puebla.

"Queremos que la Ciudad de México se convierta en una ciudad libre de violencia donde los capitalinos no aceptamos la tortura de un animal", remarcó.

"Los cambios no serían de un día para otro. Los taurinos dicen que es una actividad para los pobres. ¿Sabes cuánto esta la entrada para los toros? 500 varos, dime qué familia pobre puede pagar eso para ver como matan a un toro".

-Dicen los taurinos que la plaza al ser la más importante afectaría a otros estados, que el toro de lidia estaría en peligro de extinción y que las reses para consumo humano sufren maltrato en los rastros.

-Algo de lo que poco se habla es que en las corridas se maltrata mucho a los caballos que utilizan los toreros, la mayoría acaban con heridas en las patas y de eso no se hacen responsables los taurinos. Y a lo que voy y se los he dicho en su carota, no les gusta y dicen que soy hipócrita y de doble moral, es que como carne. Les he dicho que tenemos que regular la crueldad en los rastros.

"Una cosa es el animal asesinado para consumo humano bajo esquemas de producción que se supone están legislados y otra cosa es que sigamos siendo permisivos para que unos cuantos riquillos y lo digo con todo respeto, se diviertan en la plaza de toros, porque son negocios millonarios", reprochó.

"Los ganaderos que crían a los toros no son gente muy necesitada. Me decían en un debate que muchos vienen de una ganadería no registrada, es más entonces ni siquiera pagan impuestos. Respecto al toro de lidia, mientras exista un país que mantenga esta tradición sanguinaria va a seguir existiendo y que no lo tengamos en México no vulnera nuestros ecosistemas, ni le quita sustento a ningún estado y si desaparece la plaza grande la pueden hacer museo, si tanto les preocupa eso", dijo.

NO PERMITIRÍA NI UN GRAMITO DE DOLOR

-¿Podría ser un esquema intermedio?

-También lo he planteado, por ahí puede ser, pero últimamente el debate está tan desgastado que voy a volver a mi postura prohibicionista porque los taurinos están siendo irracionales, agresivos y a nosotros lo que nos preocupa es el bienestar del animal.

"En lo individual no lo descarto. No vería mal que al toro se le toree, pero que no se permita que se le lastime, se le mate o encaje nada. No permitiría ni un gramito de dolor y si ocurre así no vería mal que tengan una multa o que sean acreedores de una pena".

-¿Qué les dirías a los que dicen que la fiesta es patrimonio cultural?

-Les diría que la Unesco ya ha señalado que no puede ser cultura porque se basa en la tortura de un ser vivo.

-¿Ves que se apoya a la gente de Morena porque quien comanda la Asociación de Tauromaquia es el senador suplente Pedro Haces?

-No, ellos lo hacen para que no se les acabe el negocio. Cualquiera que defienda es parte de lo mismo. Vamos a seguir trabajando por un México libre de violencia que los incluye.

MRV