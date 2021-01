No para la pandemia, los contagios... y el agotamiento de médicos en Toluca

TOLUCA.-Cansancio crónico, tristeza, frustración y enojo, son algunos factores que predominan entre la mayor parte del personal médico que atiende desde hace más de 10 meses a pacientes infectados por covid-19, en el hospital Doctor Nicolás San Juan, ubicado en la capital del Estado de México.

A ello se suma la nostalgia al no poder ver durante casi un año a sus familiares y seres queridos por el miedo a contagiarlos, "llega el momento en que estamos desesperados y quisiéramos salir ya de aquí, el covid sí existe, los pacientes sí están graves, sí se mueren y el riesgo es mucho, la mayoría de nosotros hemos estado alejados de nuestras familias todo este tiempo y por todo eso siento mucha tristeza, mucha frustración y enojo", enfatizó Citlalli Rosario González Chávez, médico-anestesiólogo del mencionado hospital.

Lo que más le frustra y causa enojo en la especialista de la salud, es que mientras que ha visto en el transcurso de esta enfermedad a mucha gente morir, aún hay personas que siguen en sus fiestas y otras que van por la calle sin cubre bocas, "es realmente doloroso ver cada paciente que muere y después ver a tanta gente afuera, sin protección, que no toma las medidas, es triste, a veces llegan aquí pacientes que vienen por otra patología, pero a la hora que los revisamos y tomamos las tomografías tiene datos de covid o sospechosos de covid y cuando les informamos a los familiares se molestan porque piensan que estamos inventando el diagnóstico y no es así".

Por su parte, Alejandra González Martínez, estudiante de la especialidad en anestesiología, indicó que también desde marzo pasado atiende a pacientes infectados del nuevo coronavirus, lo que hizo que se infectara, "no he podido visitar a mi familia, solo la he visto una vez y tuvo que ser con protección, he tratado de comunicarme diario con mi familia para que estén enterados de que estoy bien porque no puedo ir a Querétaro a verla por el miedo de llevar a lo mejor un contagio, yo ya estuve enferma de covid, estuve grave, no me pasó nada, afortunadamente estoy con vida pero estuve grave.

Siento frustración, tristeza, enojo, estamos muy cansados, es tanto el cansancio que a veces ya no podemos, yo después de haberme enfermado estuve meses con cansancio crónico", finalizó la residente de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

Para el también residente, Jesús Manuel Gutiérrez Girón, la vida en estos más de 10 meses de pandemia ha sido de desgaste físico y emocional, "todo es desgastante la verdad, ha sido difícil, nos han tocado muy malas experiencias, tan solo el ver morir pacientes, el no rescatarlos, el no alcanzarlos, eso ha sido muy frustrante para todos nosotros y por eso es el cansancio, esto ha sido muy cruel para todos, muchísimos pacientes se han muerto".

Señaló que aún cuando sus condiciones físicas y emocionales no son las mejores, no piensa renunciar a su carrera, por lo que seguirá atendiendo a personas que se infectaron del coronavirus, "nosotros somos médicos, hicimos un juramento y lo principal es sobre llevar la vida, nos tocó esta pandemia y lo estamos afrontando como se debe".

