No pagan servicio de agua 44 empresas en Los Reyes La Paz

LOS REYES LA PAZ. - Unas 44 empresas que se encuentra en el perímetro del pueblo de San Salvador Tecamachalco no pagan su servicio al Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS), ya que el control del pozo de agua lo tiene un comité local en esa comunidad.

El pozo de agua está tomado por un grupo de vecinos que impiden que se active el suministro ya que no dejan al personal del organismo.

La alcaldesa Olga Medina Serrano intenta tener un acuerdo con las autoridades auxiliares de San Salvador Tecamachalco, para que se vuelva a la normalidad con el suministro del vital líquido.

Por este conflicto entre el gobierno municipal y los pobladores de Tecamachalco, el suministro no pueden regularizarse en siete colonias en donde viven más de 5 mil 200 familias.

Grupos políticos de oposición al Ayuntamiento de la Paz, de militancia morenista, aprovecharon la ocasión para ganar simpatías y empezaron a llevar pipas de agua a la zona afectada, principalmente del PRI y de Antorcha.

Olga Medina presentó una denuncia penal en contra de un integrante del pueblo a quien responsabiliza de la situación y a la vez también lo hará en la Fiscalía General de la República por el delito de robo de agua.

"De mi parte no hay cerrazón, los recibimos el día que vinieron aquí, yo fui allá, los volvimos a citar aquí, dijimos que se abriera el sistema, para que se diera el agua (...) son cuestiones políticas y cuestiones económicas, alguien saca ganancia de esto y lógicamente, cómo no les va a doler a los que sacan la ganancia en un momento dado pues que ya no la tengan", dijo Olga Medina en conferencia de prensa.

En el perímetro de pueblo de San Salvador Tecamachalco hay 44 empresas que no pagan el servicio al OPDAPAS, entre ellas gasolineras, una empresa vendedora de autos nuevos, una refresquera trasnacional, de acuerdo al Ayuntamiento.

Todas ellas le pagan al comité local de agua potable del pueblo de Tecamachalco, porque se dicen propietarios del pozo por la reglas de usos y costumbres.

Pero la alcaldesa Olga Medina dijo que es cobro es ilegal porque se debe de pagar al OPDAPAS.

cmo