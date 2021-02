"No nos va bien, pero si no tienen qué comer, les regalamos tacos"

En la taquería Los Pastorcitos los tacos son gratis para quien necesite comer pero no tenga dinero, debido a los impactos económicos causados por la pandemia de covid-19.

“Para quien no tenga ahorita para comer algo o sus hijos no tengan para comer, por lo menos les regalamos los tacos de ese día”, dijo a La Silla Rota Edgar Pastor, el dueño de la taquería.

Es un compromiso hecho público a través de una manta colocada afuera del local, ubicado en Sierra de las Cruces 8, en la colonia María Esther Zuno, en la alcaldía de Tlalpan.

“Si en esta crisis estás mal, te ha ido mal y no tienes que comer, no dudes en acercarte a nosotros. Podemos al menos darte unos taquitos para ese día. Tampoco nos está yendo bien, pero la verdad está canijo el que los hijos no coman. En verdad si lo necesitan, pero solo si lo necesitas no tengas pena y dinos. Atentamente taquería Los Pastorcitos”, se lee en la manta que también es visible en su página de internet.

El gesto solidario de Los Pastorcitos inició desde el 7 de abril y surgió cuando Pastor se enteró que varios de sus clientes, de los que iban a la taquería cada semana o cada quincena, comenzaron a ser despedidos a raíz de los efectos de la pandemia.

“La verdad sí duele que la gente que te compraba tal vez no diario pero si cada semana o 15 días, ya no venga. Además uno también ha pasado por esa situación y sabemos lo que se siente no comer”, agregó el taquero, quien orgulloso afirmó que pertenece a una familia la cual se dedica al oficio desde hace varias generaciones.

-¿Cuánta gente recibe al día por un taco gratis?

-Varía, varía. Hay días que viene, que no viene la gente, que me llaman no te voy a decir 10, 20, 30, hay días que vienen 2, 3, 5 o 10 o a veces no vienen. Hay gente que nos llama y no podemos ir hasta allá. Esta el caso de una jovencita de 16 años por Metro Oceanía y no pudimos llevarle. Lo que hicimos fue mandarle con otra persona no los tacos sino una despensa”, recordó.

El taquero mencionó que en las redes sociales ha recibido muestras de apoyo por su gesto y que algunas personas le preguntan si necesita algo. Pero él no lo hace movido por obtener algo.

“No es para beneficio mío ni porque quiero algo, solamente es poder ayudar y que alguien pueda decir ‘quiero comer hoy’. Me están llegando con Facebook mensajes que me dicen ‘te voy a invitar’ pero no quiero más, sólo requiero lo necesario y con lo que tenemos es mas que suficiente”.

ACATARÁN LO QUE VENGA

La declaración de la fase 2 para evitar la dispersión del coronavirus llegó para trastornar la venta. Los Pastorcitos han visto desplomarse sus ventas hasta en 80 por ciento, porque debido a las restricciones del gobierno federal y local, ya no pueden ingresar los clientes a comer dentro del local, ubicado cerca de la carretera federal a Cuernavaca.

Abren diario de martes a domingo de las 4 a las 12pm y solo dan comida para llevar y ofrecen servicio a domicilio.

Pero que hayan visto caer sus ventas no ha impedido conservar su iniciativa solidaria.

Los tacos que venden son además de los de pastor, de suadero, de chorizo, los campechanos y con espíritu emprendedor comentó que para atraer más ventas los tacos están al 2X1, también con el objetivo de que sea menos pesado en tiempos en que la economía está zarandeada.

Compartió que la pandemia ha golpeado sus ingresos, pero también lo ha hecho otro local de la competencia, que se ha saltado las recomendaciones para evitar el contagio y permite a sus clientes comer dentro del local. Pero en Los Pastorcitos ellos prefieren cuidarse y cuidar a sus clientes.

“Nos bajó por eso pero nos mantenemos por servicio a domicilio, los clientes de hace tiempo nos piden tacos y por la publicación la gente nos está apoyando no con otra cosa, pero puede hacerlo con consumo”.

Edgar Pastor fue cuestionado sobre si recordaba una crisis como la que ha ocasionado la pandemia.

“Nunca, es la primera vez que se vino una crisis así, platicando con mi papá jamás había visto algo así”.

La Silla Rota le pidió recordar si con la del 2009, la AH1N1, había vivido algo así.

“Ni con esa”.

-¿Cuándo les pidan cerrar por la fase 3 lo acatarán?

-Claro, porque no podemos saltarnos a las leyes, podemos hacerlo a escondidas pero no vamos a ponernos en riesgo nosotros ni a nuestras familias, ni a nuestros clientes.

Sabemos que a todos nos va dar, imagínese hago un pedido y pasa algo”.

Pese al vendaval económico que se avecina, Pastor afirmó que ninguna autoridad, ni del gobierno federal o local se les ha acercado para ofrecerles un apoyo.

Luego de la presentación el 27 de marzo pasado del programa Fondo de Desarrollo Económico (Fondeso) para microempresas, con un monto de 10 mil pesos para cada uno de 50 mil, Pastor dijo que se acercó al día siguiente de la convocatoria emitida por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeso) para inscribirse. Pero no le han informado si su petición fue aceptada o no.

“Tampoco estamos atenidos a eso. Sabemos que son millones y seamos realistas, hay gente que se va a registrar sin tener negocio, es gente ‘de avanzada’. No esperamos nada porque también hay que trabajar”, concluyó.

fmma