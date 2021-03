"No nos quedaremos sin agua pero sí está complicado en la CDMX"

El sistema Cutzamala se encuentra con los niveles más bajos desde 2009. El sistema proveedor de alrededor del 25 por ciento del agua de la Ciudad de México está a menos de la mitad de su capacidad.

Pese a ello, se espera que sea suficiente para que cuando llegue la temporada de lluvia, comience a recuperarse y aunque los pronósticos meteorológicos apuntan a que el próximo año será también con sequía, sería menor, dijo Víctor Bourguett, director del organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El funcionario informó a La Silla Rota que no se están tomando medidas adicionales ante la baja de los niveles de agua y que incluso el flujo actual se mantendrá hasta mayo, cuando se reducirá un metro cúbico por segundo, aunque también dejará se absorber la zona de riego de Lerma, en el estado de México, pues ya habrá acabado su ciclo agrícola para entonces.

-¿No requieren un plan B?

-No, estamos tomando medidas eso sí para dejar de sobreexplotar el acuífero. Tenemos una serie de proyectos desde hace años trabajándose que no puedo hablar porque con la veda electoral no se puede hablar de obras. Lo que nos interesa es dejar de sobreexplotar el acuífero, vamos a dejar de sobreexplotar 50 pozos de parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y nosotros otros 30, hay que dejar descansarlo, rebajar la sobreexplotación y usar otras fuentes.

-¿En qué se va el agua, en donde se da la sobreexplotación?

-En todos es sabido que el consumo en México es de 260 a 270 litros por habitante al día, es relativamente alto para nuestra temperatura. Hay ciudades con clima más frio en Europa y su consumo es de 150, aquí es bastante alto. Algunos con 600 por día y otros menos, como Iztapalapa que no llega a los 200. En promedio estamos desperdiciando el agua y la CDMX tiene de 38 a 40 por ciento pérdidas (en fugas), no todas son físicas, algo se infiltra al acuífero, pero cuesta producirlo y no llega a los hogares. Ahí se pierde. Entiendo que el Sacmex trabaja en mejorar la eficiencia y también municipios del estado de México para conservar más agua y desperdiciar menos.

NIVELES BAJOS

Explicó que actualmente los niveles están bajos, por debajo de la media, 22 puntos abajo del promedio y por cada una de las presas, el porcentaje es por Villa Victoria 39.1 por ciento de su capacidad; Valle de Bravo 59.7 y el Bosque 45.1 por ciento.

"Es uno de los niveles más bajos históricamente para estas fechas. Sabemos que hay sequía en la cuenca del rio Cutzamala, 66.3 por ciento está en sequía severa y 33.7 en sequía moderada conforme siga sin llover esto se irá incrementando. Eso nos obliga a cuidar el agua, tanto la que enviamos como la que consumimos, todos podemos contribuir".

Agregó que desde noviembre han estado suministrando 14.8 metros cúbicos, pero en un momento deben bajar a un volumen más sustentable.

"Tenemos un protocolo de operación de los modelos de época de estiaje y determinamos un caudal promedio para el año, con pronóstico de lluvia determinamos un promedio para 2021 de 13.85".

NO NOS VAMOS A QUEDAR SIN AGUA

Estaba programado originalmente para finales de este mes reducirlo a 13.2. Pero la situación en la ciudad "está complicada" y se han reunido con autoridades involucrada como el Sacmex, la Conagua y la Comisión de Agua del Estado de México para revisar cada semana y se reajustó el calendario programado, y aunque contemplaba que en abril fuera de 13.2 se mantendrá en 14.8 y hasta mayo se reducirá.

"Vamos a empezar hacer los ajustes en junio, si respetamos el promedio anual, eso no va a afectar las presas, no nos vamos a quedar sin agua, pero sí podemos seguir solventando el caudal en 14.8 y 13.2 en mayo. Parte del agua que se genera en Lerma es para riego, entonces la idea es que en mayo acaben ciclos agrícolas. Un metro cúbico que se deja de usar en el Lerma se manda a la ciudad y con eso compensamos lo que se deja de enviar del Cutzamala de otros pozos del sistema".

"Este protocolo es nuevo los operadores ya le sabían y ajustaban conforme a la experiencia, en 2020 nos dedicamos con técnicos del Instituto de Ingeniería, de Conagua y el Sacmex queriendo desarrollar esta herramienta a más largo plazo, ya es más técnica y con más respaldo y es lo que nos permite tener esta programación y ajustes que podemos hacer para evitar déficits fuertes o superávits que por no usar el agua, se tira y se desperdicia. Hemos trabajado para optimizar el agua y aprovecharla y con consumo humano y caudal ecológico".

Al preguntarle que se hace cuando hay superávit de agua y la tiran, su respuesta es que se echa a los ríos y va a dar al Océano Pacífico.

MIGUEL HIDALGO, LA MÁS FAVORECIDA

Ángel Martínez, quien es coordinador de la organización Trabajadores en defensa del Carácter público del agua, dice que la dotación de agua del Cutzamala es de menos del 35 por ciento, y que llega por la alcaldía Miguel Hidalgo y quienes viven en las zonas residenciales de Lomas de Chapultepec en la demarcación son los más favorecidos, pero a otras alcaldías a las que debe surtir llega poco. Es el caso de Benito Juárez donde solo corre un hilito de agua en algunas casas. También tiene implicaciones en la zona de Iztacalco, Iztapalapa, la GAM en BJ, Cuauhtémoc y Coyoacán.

El trabajador de la Conagua dijo que las presas del sistema Cutzamala también son víctimas del cambio climático y de la deforestación en los alrededores, eso ha contribuido a que se estén acabando las lluvias en las zonas y haya menos agua.

"En el estado de México hay muchos fraccionamientos y le han dado en la torre a los bosques. Cuando estuvo David Korenfeld y Roberto Martínez de la Torre al frente de la Conagua, se destinaba agua a los campos de golf, fraccionamientos y refresqueras".

fmma