''No nos cuidan, nos violan'', protestan en SSC y PGJ contra agresiones de policías

Este lunes, luego de que se lanzara la convocatoria en redes sociales por colectivos y mujeres feministas, se llevó a cabo la protesta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana rumbo a la Procuraduría capitalina tras la reciente denuncia de una menor de edad que acusó a cuatro policías que la violaron al interior de una patrulla.

La manifestación de alrededor de 300 personas, en su mayoría mujeres, inició en el 136 de la calle de Liverpool en la colonia Roma en la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En el lugar, el secretario de Seguridad Ciudadana salió a dialogar y dar una postura frente a medios; en ese momento las manifestantes arrojaron diamantina e intentaron pintarlo con aerosol pero policías intervinieron.

Lanzan brillantina a titular de la SSC, Jesús Orta, durante protesta #NoMeCuidanMeViolan tras denuncias de acoso y abuso sexual por parte de policías de la CDMX. pic.twitter.com/T8uVP8W66V — Diana Delgado (@Diana_DelCab) August 12, 2019

Decenas de uniformados bloquearon el paso sobre la calle Liverpool y posteriormente, Orta regresó a su oficina mientras las protestas se trasladaron al búnker de la Procuraduría capitalina.

Las manifestantes leyeron y gritaron consignas como "Mis amigos me cuidan, No la Policía", "Nunca más solas", "Policías Violadores", ''No nos cuidan, nos violan'', "Ni una más" y "Justicia".

Actualmente las mujeres se encuentran en el búnker de la Procuraduría capitalina donde se realiza un mitin y una lectura de pliego petitorio.

Asimismo, se realizaron pintas en el edificio de la Procuraduría y el vidrio de la entrada fue quebrado.

Entre las manifestantes se encuentra Araceli Osorio, madre de Lesvy Berlín, joven asesinada en 2017.

?? Araceli Osorio, mamá de Lesvy, dice que esto es el resultado del apoyo nulo de las autoridades a los crímenes contra las mujeres. #NoMeCuidanMeViolan pic.twitter.com/glWTX0DBaR — SubVersiones AAC (@SubVersionesAAC) August 12, 2019

En el caso de la joven que fue abusada sexualmente, hasta el momento no hay ningún policía imputado ni separado de su cargo; la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que 10 policías fueron citados por la Procuraduría y 9 de ellos se presentaron.

Asimismo, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum dijo que no se realizará ningún reajuste en la corporación.

La procuradora Ernestina Godoy comentó en sus redes sociales que ya hay una carpeta de investigación levantada por los hechos ocurridos hoy en la Procuraduría como fue el daño a mobiliario y que rompieran la puerta de la entrada.

"No vamos a responder a provocaciones", dijo.

Sobre la provocación de hace unos momentos en las instalaciones de la @PGJDF_CDMX, señalar que no vamos a caer en la misma y que se han aperturado diversas carpetas de investigación para investigar los hechos. — Ernestina Godoy (@ErnestinaGodoy_) August 12, 2019

El diálogo necesita desarrollarse con respeto y sin ninguna forma de violencia en condiciones de paz — Ernestina Godoy (@ErnestinaGodoy_) August 12, 2019

Las declaraciones de Godoy y Sheinbaum donde se dijo que las protestas "eran provocaciones" y "buscaban que el Gobierno reaccionara con violencia" fueron recibidas negativamente por cientos de ciudadanos que las calificaron como una criminalización y deslegitimación de las protestas.

¿A la policía le causa más indignación la brillantina y las paredes rayadas que nuestra seguridad y nuestros cuerpos vulnerados? Sí, por eso gritamos, corremos, nos desplegamos. A mí me cuidan mis amigas, no la policía. #NoMeCuidanMeViolan — Ytzel Maya (@ytzmaya) August 12, 2019

"Lo más importante es no caer en provocaciones", dice @Claudiashein.



Ojalá la prioridad fuera proteger la vida de las miles de mujeres violentadas todos los días en este país.



Qué pinche vergüenza.#ExigirJusticiaNoEsProvocación #BrillanPorSuAusencia#NoMeCuidanMeViolan — Isabel Zapata (@bestiecilla) August 12, 2019

Te escribí un poema, @Claudiashein



??

Aperturas carpeta de investigación por brillantina rosa pero no por violación de la policía que nos acosa #NoMeCuidanMeViolan#ExigirJusticiaNoEsProvocacion#BrillanPorSuAusencia — Karen Villeda (@KarenVilleda) August 13, 2019

¿Acaso @Claudiashein acaba de deslegitimar la protesta #NoMeCuidanMeViolan y volteó la atención hacia lo que pasó en una manifestación y no hacía lo que verdaderamente importa? QUE CUATRO POLICÍAS VIOLARON UNA MENOR.



Se me está volteando la cara. — Andrea Rodríguez Plata (@andrearplata) August 12, 2019

No, señores, no se confundan. Una puerta rota no es una provocación de nosotras, es una respuesta ante su violencia misógina ejercida desde y en complicidad del Estado. #NoMeCuidanMeViolan — My-Rina (@mardeneptuno) August 12, 2019

