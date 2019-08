''No nos cuidan, nos violan'', protestan en SSC y PGJ contra agresiones de policías

Este lunes, luego de que se lanzara la convocatoria en redes sociales por colectivos y mujeres feministas, se llevó a cabo la protesta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana rumbo a la Procuraduría capitalina tras la reciente denuncia de una menor de edad que acusó a cuatro policías que la violaron al interior de una patrulla.

La manifestación de alrededor de 300 personas, en su mayoría mujeres, inició en el 136 de la calle de Liverpool en la colonia Roma en la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En el lugar, el secretario de Seguridad Ciudadana salió a dialogar y dar una postura frente a medios; en ese momento las manifestantes arrojaron diamantina e intentaron pintarlo con aerosol pero policías intervinieron.

Lanzan brillantina a titular de la SSC, Jesús Orta, durante protesta #NoMeCuidanMeViolan tras denuncias de acoso y abuso sexual por parte de policías de la CDMX. pic.twitter.com/T8uVP8W66V — Diana Delgado (@Diana_DelCab) August 12, 2019

Decenas de uniformados bloquearon el paso sobre la calle Liverpool y posteriormente, Orta regresó a su oficina mientras las protestas se trasladaron al búnker de la Procuraduría capitalina.

Las manifestantes leyeron y gritaron consignas como "Mis amigos me cuidan, No la Policía", "Nunca más solas", "Policías Violadores", ''No nos cuidan, nos violan'', "Ni una más" y "Justicia".

Actualmente las mujeres se encuentran en el búnker de la Procuraduría capitalina donde se realiza un mitin y una lectura de pliego petitorio.

Asimismo, se realizaron pintas en el edificio de la Procuraduría y el vidrio de la entrada fue quebrado.

Entre las manifestantes se encuentra Araceli Osorio, madre de Lesvy Berlín, joven asesinada en 2017.

En el caso de la joven que fue abusada sexualmente, hasta el momento no hay ningún policía imputado ni separado de su cargo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que 10 policías fueron citados por la Procuraduría y 9 de ellos se presentaron. Asimismo, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum dijo que no se realizará ningún reajuste en la corporación.





fmma