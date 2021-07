"No me siento tan protegido, quiero vacunarme al doble"

En vísperas de la vacunación anticovid de la población de entre 30 y 39 años de edad en 79 municipios del Estado de México, jóvenes que fueron inmunizados con el biológico de CanSino porque laboran en instituciones escolares, buscan registrarse para obtener una nueva dosis de algún otro laboratorio sin tomar en cuenta si esto podría poner en riesgo su salud.

"Me gustaría vacunarme porque hay muchos rumores negativos sobre CanSino, no me siento tan protegido y quiero opciones, además de que no es avalada por muchos países... Mientras unos me han dicho que se fueron a Estados Unidos a vacunar con Jansen o con la de Moderna, otros me comentan que es mejor esperar", confesó "Eduardo" para La Silla Rota, por lo que no ha tomado una decisión.

En redes sociales se han lanzado preguntas sobre los efectos secundarios de esta inmunización doble y cómo hacerle para poder pasar el registro, ya que como a nivel nacional se debe reportar la Clave Única del Registro de Población (CURP) de la persona vacunada, tienen miedo a ser rechazados en las sedes municipales.

¿QUÉ DICE LA SECRETARÍA DE SALUD SOBRE DUPLICAR VACUNA?

Edwin Contreras Sánchez, responsable de Vacunación del Estado de México, señaló que no sólo se trata de quitarle la oportunidad a una persona que no ha recibido alguna dosis, sino que a nivel médico no es recomendable ya que todas las vacunas, sin importar el laboratorio, continúan en fase de estudio y su aprobación para aplicación se dio por la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial.

En entrevista para La Silla Rota, el médico especialista, resaltó que científicamente no es recomendable combinar biológicos por su composición ya que hay de dos tipos, de ARN-mensajero y de factor viral, los cuales podrían ser incompatibles entre sí y podría generar complicaciones en el organismo.

"Inmunológicamente sí tienen una controversia una con la otra, entonces, tampoco queremos iniciar estudios cuando lo que queremos y el objetivo de nosotros como una institución pública (Secretaría de Salud) es vacunar más, ahorita lo que pretendemos es colocar la primera dosis a quienes compete en la política nacional de vacunación a la cual estamos apegados en nuestra entidad. La recomendación a aquellos que ya están inmunizados es que dejemos ese lugar con profesionalismo, con ética, con civismo quien no ha recibido la oportunidad".

Destacó que, por si fuera poco, el registro nacional de vacunación tampoco lo permite.

"Todas están en estudios que no han concluido y uno de ellos es la portabilidad, es decir, si yo me puse la primera dosis, la segunda dosis de algún tipo de vacuna y posteriormente quiero un refuerzo o quiero intercambiarla por algún otro biológico, no hay estudios fidedignos en este momento de que sea la mejor recomendación".

Reconoció que Cansino y Sputnik V han estado en el "ojo del huracán" y señaló que lo mismo pasó con AstraZeneca y Sinovac, que con el tiempo han demostrado los bajos riesgos que presentan para la mayoría de la población y su efectividad, mientras que los efectos secundarios graves fueron detectados en pacientes con una patología preexistente.

Independientemente de la vacuna que se tenga, ya que la mejor es la disponible, subrayó, lo único que podrá evitar contagios covid es que se refuercen las medidas de bioseguridad como el uso de cubrebocas, la sana distancia en espacios públicos y el distanciamiento social, ya que ningún biológico ha demostrado a la fecha detener la propagación del SARS-CoV-2.

Pese al avance de la vacunación, en el Edomex los casos confirmados de Covid-19 han aumentado hasta un 40 por ciento en las últimas semanas.

FDA TIENE OTROS DATOS SOBRE COMBINAR VACUNAS

Debido a las restricciones internacionales a las personas vacunadas con Cansino, Sinovac y Sputnik V, la duda sobre la combinación de biológicos aumenta, ya que la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos, por su siglas en inglés) en el Estados Unidos ha señalado que se pueden aplicar biológicos distintos siempre y cuando haya un periodo de 28 días entre una y otra.

Ante esto, especialistas infectólogos han señalado que lo mejor es esperar la menos seis meses, ya que no se ha demostrado si los anticuerpos generados en la primera dosis se verán contrarrestados en una segunda de distinta tecnología.

LA VACUNACIÓN EN EL EDOMEX

Actualmente la entidad mexiquense mantiene un nivel de ocupación de camas generales para casos con Covid-19 es de 35 por ciento y para las camas que cuentan con ventilador es del 25 por ciento.

En tanto, hasta el corte del domingo, en el estado de México se han aplicado poco más de siete millones 494 mil dosis de vacuna contra la COVID-19, de éstas mas de tres millones 29 mil dosis se han aplicado a adultos mayores de 60 años, es decir un millón 573 mil en primera dosis y un millón 455 mil en esquema completo.

Para el grupo de 50 a 59 años de edad, arriba de un millón 462 mil se han vacunado en primera dosis y 271 mil con el esquema completo. En tanto, que un millón 612 personas de 40 a 49 años recibieron ya la primera dosis y 104 mil ambas aplicaciones.

Por otra parte, 346 mil personas de 30 a 39 años de edad ya tienen su primera vacuna y como se había informado 317 mil docentes recibieron la vacuna en dosis única. Además de que la Secretaría de Salud reporta que 58 mil 300 mujeres embarazadas ya han recibido el biológico.

fmma