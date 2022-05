"No me podía mover, la gente cayó encima de mí", narra víctima de Línea 12

"Ayúdame, nada más jálame, por favor", rogó Sergio al estar tirado en el piso del convoy, con su bicicleta encima de él.

"Sí, sí te ayudo, nada más deja le ayudo a mi pareja", le contestó un usuario que estaba enfrente.

Ninguno de los dos perdió el conocimiento cuando colapsó un tramo de la Línea 12 del Metro, por lo que pudieron sentir la caída del vagón en el que viajaban.

Esa noche, cerca de las 21:15 horas, Sergio Santiago Pino salió de la tienda departamental de Coapa donde trabaja como cajero para volver a su casa. Se cambió de ropa, tomó su bicicleta y se marchó.

A las 21:55 llegó al Metro Tezonco, ingresó y llegó al área de andenes, donde esperó la llegada de un tren por varios minutos y calculó el tiempo que le tomaría llegar hasta Valle de Chalco, donde actualmente reside. "Voy a llegar a mi casa entre las 11 o 10 para las 11".

El reloj dio las 22:05, las 22:10, las 22:15 y el convoy no llegaba. "Se me hizo raro, dije: ´ya es bien tarde, voy a llegar (a mi casa) más tarde de lo normal´".

Cuando el tren arribó a la estación venía demasiado lleno, incluso Sergio tomó la decisión de no abordarlo, esto por temor a pegarle a alguien con la bici; sin embargo, varios pasajeros se bajaron, liberando espacio.

Una vez a bordo, Pino pensaba que los próximos dos días los tendría libres. "Me toca descansar el miércoles y pues ya, disfruto a mi bebé dos días". Además, oía a las personas contar cómo les había ido durante sus respectivos festejos por el Día de la Santa Cruz.

De repente, el hombre escuchó un ruido y creyó que un carro había golpeado el vagón donde el viajaba.

"Yo estaba pegado a la puerta, solamente me avienta un poquito (el golpe), cuando volteo lo primero que veo es cómo se desprende y veo la noche, literalmente, y nos vamos en picada".

Sergio cayó a lo largo del vagón. Su cuerpo se detuvo debido a que quedó anclado, pues la bicicleta se le fue encima de la mano izquierda y lo detuvo, eso impidió que llegara hasta el fondo del convoy. "Yo te mentiría si te dijera que vi mi vida pasar, no es cierto, yo lo que viví fue el caer, pegarme en todos lados", dijo a La Silla Rota.

El hombre describió que quedó tirado en el piso del Metro, con las manos extendidas, como si estuviera crucificado: una mano la tenía prensada por la bici y en la otra tenía a una mujer, quien pendía de su brazo, además había más personas arriba de él.

"No sabía en realidad qué era lo que estaba pasando, es como la sensación cuando te subes a un juego, a la montaña rusa o así, así se escucha el ruido. Se fue la luz, no había luz, todo se quedó en silencio, no había gritos", describió.

La vista de Sergio tardó tres minutos en acostumbrarse a la oscuridad. El silencio dentro del vagón aún continuaba: "Te quedas como cuando estás jugando, de chico, y rompes el vidrio de la persona más enojona de la cuadra y dices: ´Pues ahora quién fue o qué pasó´".

"Yo lo que no quería en ese momento era estar ahí, no me podía mover, la gente había caído arriba de mí... Yo tengo un bebé de cuatro años y yo no quería estar ahí porque siempre que yo me despido de él, jugamos los dos y le digo: ´No me puede pasar nada, hijo´ y me decía él: ´No, papá, porque eres Batman´, y me daba el puñito".

"Una de las cosas que no me dejó derrumbarme en ese momento fue pensar en mi familia", dijo el hombre, quien indicó que al poco rato los demás pasajeros empezaron a reaccionar, a gritar, algunos con la cara golpeada o sangrada.

Sergio se quería mover, pero el cuerpo no le respondía. Tenía la cabeza debajo de unos asientos y el cuerpo atravesado en el pasillo. "¡No se muevan porque esto se va a caer!", les gritaban desde afuera del convoy.

Personas externas empezaron a golpear los vidrios de las ventanas de los vagones que se vinieron abajo y los usuarios accidentados empezaron a desesperarse.

Sergio Santiago salió de su convoy a través de una ventana, esto con ayuda del pasajero al que le pidió auxilio, quien lo movió para llegar hasta ella. "Tenías que escalar si querías salir del vagón porque estaban inclinados, no podías mantenerte si quiera de pie porque tenías que irte agarrando.

"Como pudo, el muchacho me empujaba, me trataba de agarrar, pero ya para eso ya tenía dolor en las caderas, en el muslo, en mis costillas parecía como si tuviera una bolsita de papas: me movía y sentía por dentro cómo me tronaba...

"Quería pisar y ya no tenía fuerza, cuando iba hacia arriba vi a toda la gente que estaba más golpeada, personas que yo había visto anteriormente cuando me subí, que estaban platicando de lo que habían comido el 3 de mayo y todo esto, ya las vi mal".

EMPIEZA EL CALVARIO

Las personas ayudaron para sacar a Sergio Santiago del tren, lo dejaron en el piso, cerca de un arco que dice "Tláhuac", y después llegó una ambulancia por él, unidad que lo abandonó a unos kilómetros, también sobre el asfalto, pues los paramédicos no creían que tuviera algo de gravedad pese a que él advertía que no se podía poner de pie.

"Parece que tiene una fractura expuesta"; "Pero ¿cómo lo ves?"; "No, pues es que no"; "Entonces dile que se baje".

Los paramédicos bajaron a Sergio y lo dejaron cerca de un McDonald´s. Posteriormente, el hombre fue llevado al Hospital Belisario Domínguez , gracias a otra ambulancia. En dicho nosocomio no lo recibieron porque era zona Covid, por lo que fue trasladado al ISSSTE de Tláhuac. Ahí supo que tenía varias fracturas en las costillas, pero no lo atendían.

Pino fue llevado a otro hospital, donde le hicieron otros estudios que arrojaron que además tenía un hombro dislocado, así como contusiones en pierna y cadera; sin embargo, personal del lugar lo hizo regresar a su casa.

Cuatro días después se presentaron funcionarios de Participación Ciudadana, a los cuales Sergio Santiago acusó de varias equivocaciones durante toda su incapacidad, como olvidarse de pasar por él para ir a sus terapias.

Señaló que la jefa de esos enlaces de gobierno se presentó a su casa para llevarle una silla de ruedas y muletas, y que quería retratarse con él a la hora de la entrega, pero Pino no aceptó.

Sergio dijo que fue atendido en el Hospital Xoco, donde intentaron operarlo de la cadera sin hacerle estudios. Luego un médico, a quien identificó con el apellido De la Torre, quería obligarlo a caminar. "Doctor, no puedo, me quiero apoyar, pero no puedo"; "No, párate, eso se te quita caminando".

Tras estar varios días en ese nosocomio, Pino fue llevado al Instituto de Rehabilitación, donde un especialista le confirmó que él no tenía que moverse. En ese lugar, el hombre se enteró que tenía contusiones, hematomas, esguinces y hasta hernias discales.

Sergio Santiago Pino señaló que actualmente continúa con secuelas por el accidente, sufre ataques de ansiedad y llora de repente en el transporte público, no puede dormir, luego no quiere levantarse de la cama y en dos ocasiones intentó arrojarse al paso del Metrobús por tanta presión.

"Dije: ´Yo ya no quiero estar aquí, ya no aguanto, y si no lo hice créeme que ha sido por mi familia y porque tuve que regresar con la cola entre las patas, pidiéndole perdón a mi familia y a mi hijo diciéndole: ´¿Sabes qué? Perdóname, hijo´

"Me dice: ´¿Por qué, papá?´, y le decía: ´Perdóname porque ya la iba a regar´", contó Sergio entre lágrimas a este medio.

Ahora, el hombre tiene que asistir a terapias, su horario de trabajo se redujo, sus compañeros tienen que apoyarlo para cargar cosas pesadas e incluso ya no lo identifican como "Sergio, el de tal departamento", sino que ahora es "Sergio, el que se cayó del Metro ".

Sin enlace gubernamental, dijo que tiene su próximo estudio este 18 de mayo y que se mueve porque tiene una rodillera metálica en la pierna. "Me voy al paso, caminando, como puedo".

"Yo andaba en bicicleta, jugaba futbol, entrenaba artes marciales, tenía un montón de cosas, un proyecto de vida..., y todo eso lo perdí".

Recordó que su cumpleaños no lo festejó, pues ese día empezó su rehabilitación. "Si tú no te ríes de tus penas, ¿pues quién?"

