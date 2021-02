"No me afecta pero..." ¿cómo reaccionan los que se quedaron en casa?

"Cuando pasó la influenza esa vez sí nos adeudamos con las tarjetas de crédito fue horrible y esta vez aunque la situación es peor, todos estamos en casa, mi hija puede trabajar con su computadora y aunque estamos viviendo muy justos, no estamos sufriendo pues ella absorbió todos los gastos, tal vez lo más preocupante será después para reiniciar con el negocio y entre más tiempo en casa, tal vez es desesperante no poder salir pero creo que es lo mejor y no me siento tan preocupada", dice.?